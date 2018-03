KITZINGEN vor 1 Stunde

Ein Fenster zu den Heiligen

Russische und griechische Ikonen finden am Osterwochenende den Weg nach Münsterschwarzach. Der Galerist Karl Eisenlauer, der in Kempen eine Ikonen-Ausstellung betreibt, stellt dort einen Teil seiner wertvollen Objekte aus. Es ist ihm ein großes Anliegen, seine Sammlung zu präsentieren und den Besuchern die in unserem Kulturkreis nicht sehr verbreitete Glaubenspraxis von Ikonen zu erläutern.