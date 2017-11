Ein Fahrbahnteiler soll die Raser runterbremsen

Weil die Umgehung – wenn sie überhaupt kommt – noch in weiter Zukunft liegt, aber die Blechlawine sich weiter durch die enge Gaibacher Ortsdurchfahrt quetscht, soll ein Fahrbahnteiler an der Einfahrt von Volkach aus die Gefahren mildern. Die Stadt Volkach will nun das Staatliche Bauamt anschreiben, um die Verkehrsinsel zu bekommen.

Neuer Anlauf für Teiler

Der Wunsch nach einem Fahrbahnteiler mit Verkehrsinsel ist schon gut zehn Jahre alt und tauchte immer wieder mal in den Umgehungsdiskussionen auf. Den erneuten Anlauf unternahm jetzt Gaibachs Ortssprecher Holger Scheidig in der Stadtratssitzung am Montag. Da präsentierte er eine Grafik mit den Zahlen zweier Tempomessanlagen an Ortseinfahrten der Staatsstraße.

Das wegen des Gefälles Richtung Ortskern zu erwartende Ergebnis einer rund fünfwöchigen Messung – viele sind zu schnell – fällt höchst unterschiedlich aus: Von gut 46 000 Fahrern aus Richtung Kolitzheim hielten sich immerhin rund 29 000 (62 Prozent) ans Limit von etwa 50 Stundenkilometern.

Raser aus Richtung Volkach

Komplett anders sieht es auf Volkacher Seite aus – bei gut 47 000 gemessenen Fahrzeugen. Rund 77 Prozent der Fahrer (gut 36 000) donnern mit einem Tempo zwischen 70 und 100 Stundenkilometern in das Dorf, 1900 rasen sogar mit 110 bis 120 Stundenkilometern am Ortsschild vorbei. Gerade mal 20 Prozent halten sich an die erlaubte Geschwindigkeit – oder liegen knapp drüber.

Fazit von Scheidig: Der Fahrbahnteiler muss her, „eine Maßnahme, die Sicherheit bringt“. Schließlich wohnen auf Volkacher Seite etliche Leute, die möglichst gefahrlos die Straße überqueren möchten. Dazu mündet am Ortseingang ein Radweg in die Staatsstraße. Scheidig erinnerte im Stadtrat auch daran, dass eine Tempobremse per Fahrbahnteiler oder Verkehrsinsel vom Staatlichen Bauamt schon einmal zugesagt worden sei.

Tempobremse: ein altes Thema

Bürgermeister Peter Kornell will nun bei der Würzburger Behörde erreichen, dass die Sicherheitsmaßnahme verwirklicht wird. Die sei allerdings nur auf Volkacher Seite möglich. Beim Ortseingang von Kolitzheim aus gebe es wegen des Gefälles erhebliche Sicherheitsbedenken.

Fahrbahnteiler mit Mittelinsel waren in den vergangenen Jahren auch ein Thema zur Entschärfung der ebenfalls großen Verkehrsnöte in der Gaibacher Straße in Volkach. So hatte das Ingenieurbüro, das den Verkehrsentwicklungsplan inklusive Umgehung erarbeitet hatte, dort einen Fahrbahnteiler empfohlen, um den Verkehr an der Einfahrt von Gaibach aus zu bremsen und die Sicherheit zu erhöhen.

Warten auf Gerichtsurteil

Bis ein Fahrbahnteiler kommt, wird etliche Zeit verstreichen. Schneller wird sicher eine Vorentscheidung zum Schicksal der Umgehung Volkach-Gaibach kommen. Am 17. Mai entscheidet das Verwaltungsgericht Würzburg über eine Klage der Bürgerinitiative „Keine städtischen Gelder für die Realisierung der Ortsumgehung Volkach-Gaibach“. Die streitet gegen einen Beschluss des Stadtrats, der im Oktober 2015 ihr Bürgerbegehren für unzulässig erklärt hatte. Seither liegen alle Planungen zur Umgehung auf Eis.