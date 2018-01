Ein erhebendes Gefühl

Endlich! Nach sechs Jahren Stillstand bewegt sich wieder etwas am Kitzinger Flugplatz. Gestern wurde das Gelände auch offiziell wieder eröffnet. Vereinsvorsitzender Herbert Sattler sprach von einer mutigen Entscheidung und einem wichtigen Infrastrukturprojekt für Stadt und Landkreis.

Der Kitzinger Luftsportclub (LSC) ist etwas Besonderes. Das zeigt ein Blick in die Geschichte – Segnung des Geländes vor 100 Jahren, Gründung des Vereins im Jahr 1919, Flugtage in den 90er Jahren mit zigtausenden Zuschauern – und ein Blick in die Gegenwart.

Die Reaktivierung eines stillgelegten Flugplatzes ist in Bayern jedenfalls eine Seltenheit. „In den letzten zehn Jahren ist das nicht mehr vorgekommen“, sagt Utta Poch und strahlt übers ganze Gesicht. Die Hartnäckigkeit von Herbert Sattler und die Unterstützung durch die Stadt und den Grundbesitzer Markus Blum haben sich schlussendlich doch noch ausgezahlt.

Es waren sechs Jahre zwischen Hoffen und Bangen. Sattler hat in dieser Zeit unzählige Eingaben beim Luftfahrtamt einreichen müssen, im Stadtrat, beim Amt für Umweltschutz, bei der BIMA und anderen Behörden immer wieder vorgesprochen. „Er hat alle Interessensgruppen auf seine einfühlsame Art und Weise aufgeklärt“, lobt Utta Poch. „Ohne ihn hätten wir es sicher nicht geschafft.“ Vom Präsidenten des Luftsportverbandes Bayern, Ulrich Braune, erhielt Sattler dafür die goldene Ehrennadel überreicht.

Die Familie Poch gehört zu den rund 100 Mitgliedern, die dem LSC auch über die sechsjährige Durststrecke hinaus treu geblieben sind. Mitglieder, die in den letzten Wochen und Monaten jede Menge Arbeit hatten, um das Gelände wieder flugtauglich zu machen.

„Wir mussten alle Flugzeuge rausschaffen.“ Utta Poch zur Sperre des US–Flughafens 2001

„Die Landebahn musste grundsaniert werden“, erzählt Motorfliegerin Poch. Kein Wunder: Nach sechs Jahren hat sich die Natur einen Teil der Fläche zurückgeholt. Unkraut wuchs durch die Betonfugen, der Frost hat Teile der Fahrbahn aufplatzen lassen.

Die verkürzte Bahn – statt 2000 Meter stehen den Fliegern nur noch 1400 Meter zur Verfügung – wurde ausgebessert, der Mittelstreifen mit frischer Farbe bemalt. Ende Mai dann der lang ersehnte Moment: Die ersten Flieger landeten auf dem Areal, das der Iphöfer Investor Markus Blum 2013 zusammen mit dem übrigen Gelände der ehemaligen Harvey Barracks erworben hatte. „Ein Flugplatz stand bei uns damals nicht gerade hoch im Kurs“, meinte Blum bei seiner Festansprache.

Aber Herbert Sattlers „unaufhörliche Lästigkeit“, hätte ihn schließlich überzeugt. „Es war die richtige Entscheidung“, meinte Blum mit Blick auf die letzten Wochen. Etwa 50 Gäste aus Deutschland, der Österreich und der Schweiz sind seit Ende Mai schon in Kitzingen gelandet. Touristen, aber auch einige Geschäftsreisende. „Die werden in Zukunft noch zunehmen“, prognostizierte Landrätin Tamara Bischof und zeigte sich überzeugt, dass der Flugplatz den Standort Kitzingen auf Dauer stärken werde.

Herbert Sattler hofft erst einmal, dass nun Ruhe einkehrt und der LSC über Jahrzehnte hinweg eine Heimat gefunden hat, die er nutzen kann. Die jüngste Vergangenheit war schließlich aufregend genug.

Bereits 2001 hatten die Amerikaner das Gelände nach den Anschlägen von New York gesperrt. „Wir mussten alle Flugzeuge rausschaffen“, erinnert sich Utta Poch. 2011 dann das gleiche Spiel. Mögliche Kampfmittel-Blindgänger im Erdreich ließen den Betrieb nicht mehr zu.

Zum Glück hatten die Kitzinger in Giebelstadt gute Fliegerfreunde. „Sechs Jahre lang haben sie uns aufgenommen“, sagt Poch. Für den Verein eine überlebenswichtige Hilfestellung. Seit Mai sind die vereinseigenen fünf Segelflieger, ein Motorsegler und eine Motormaschine wieder im Hangar untergebracht.

Der Kitzinger Sonderlandeplatz übt auf sie eine ganz besondere Anziehung aus. Mit sechs Jahren war sie zum ersten Mal mit befreundeten Erwachsenen vor Ort. Seither hat sie das „wunderschöne Ambiente“ nicht losgelassen. Die Nähe zur Stadt, die Sicht auf den Schwanberg und nicht zuletzt die besondere Mentalität der Vereinsmitglieder haben es ihr angetan. „Hier gibt es keinen Egoismus“, sagt sie und blickt in den blauen Himmel. Die Ausdauer und Arbeit haben sich gelohnt.