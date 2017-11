Ein erfreulicher Egoismus

Natürlich hinkt der Vergleich. Aber so ganz verkehrt ist er nicht. Bernhard Lenz und der Nikolaus haben etwas gemeinsam: Sie machen Kinder glücklich. Und das Jahr für Jahr.

Bernhard Lenz ist in Freising aufgewachsen. Zusammen mit vier Brüdern. Und das in keiner einfachen Zeit. Nachkriegsdeutschland. Weihnachten war für ihn dennoch eine ganz besondere Zeit. „Mein Vater war ein Weltmeister im Schenken“, erinnert er sich. Diese Fähigkeit hat er offensichtlich an seinen Sohn vererbt.

Seit 15 Jahren beschenkt der ehemalige Geschäftsführende Gesellschafter der Huppmann GmbH (heute GEA-Huppmann) hunderte Kinder in Kitzingen. Jahr für Jahr. Er lädt die Kindergärten zu einem Theaterstück in die Alte Synagoge ein. 200 bis 300 Kinder kommen pro Jahr zu den zwei Aufführungen. Heuer ist es am Donnerstag, den 30. November, so weit. Grob gerechnet hat Bernhard Lenz in all den Jahren rund 4000 Kinder glücklich gemacht. Nicht ganz unschuldig daran ist seine Enkelin.

Die ging vor 15 Jahren noch selbst in den Kindergarten – und inspirierte ihren Opa zu einer ganz besonderen vorweihnachtlichen Aktion. „Eigentlich wollte ich ja eine Zirkusvorstellung für die Kitzinger Kinder organisieren“, erinnert sich Lenz. Der Zirkusdirektor, bei dem er anfragte, sagte jedoch ab. Also dachte er kurz nach und schwenkte um: Eine Theatervorstellung in der Vorweihnachtszeit wäre für die Kitzinger Kindergartenkinder doch sicher auch eine willkommene Abwechslung. Ein paar tausend Euro lässt sich der ehemalige Unternehmer diese Überraschung Jahr für Jahr kosten. „Das ist doch besser, als an irgendeine anonyme Organisation Geld zu spenden“, sagt er und fügt verschmitzt hinzu: „Letztendlich bin ich ja ein Egoist. Ich mache mir damit selbst die größte Freude.“

Bernhard Lenz lässt es sich nicht nehmen, Jahr für Jahr bei den Vorführungen anwesend zu sein. Dieses Mal spielt das Wittener Kinder- und Jugendtheater am Donnerstag, 30. November, das Stück „Morgen, Findus, wird?s was geben“. Der Gönner freut sich schon darauf: „Es ist herzerweichend, wenn man sieht, mit welcher Freude die Kinder in den Saal kommen“, erzählt er. „Und mit welch' leuchtenden Augen sie wieder herauskommen.“ Dann haben sie nicht nur eine spaßige Theatervorstellung zu sehen bekommen, sondern auch einen Schokoladennikolaus um den Hals hängen, den Bernhard Lenz ebenfalls hundertfach spendiert.

Warum er sich seit 15 Jahren für fremde Kinder ins Zeug legt? Bernhard Lenz muss nicht lange überlegen. Er erzählt eine Geschichte aus seiner Jugendzeit. Nach dem Krieg war alles Mangelware. Als die US–Soldaten die Freisinger Kinder zu einer Bambi-Vorführung ins Kino einluden, war das für alle so etwas wie ein Feiertag – und für Bernhard Lenz ein Schlüsselerlebnis. Etwa 50 Jahre später fing er selber an, fremde Kinder zu einer ganz besonderen Veranstaltung einzuladen. Die Organisation übernimmt das Team der Stadtjugendpflege, die Kinder kommen zu Fuß oder mit – ebenfalls gesponsorten Bussen – in die Alte Synagoge. „Mir geht es so gut“, erklärt der Sponsor. „Da will ich gerne dafür sorgen, dass es anderen auch gut geht.“

Ein Ende dieser ganz speziellen vorweihnachtlichen Überraschung ist noch lange nicht in Sicht. „Ich werde diese Aktion auf jeden fortführen“, kündigt er an und fügt seinen individuellen vorweihnachtlichen Wunsch an: „Vielleicht wachsen die Kinder durch so ein Erlebnis ja ein wenig glücklicher auf.“