Ein echter Schmusetiger

Vom Kuscheln bekommt unser Tier der Woche nicht genug: Katze Minka liebt es, gestreichelt und gekrault zu werden. So sehr sie Menschen liebt, so schlecht kommt sie mit anderen Katzen klar. „Sie möchte schon die Einzige sein“, sagt Tierheimleiterin Angela Drabant. Minka ist sechs Jahre alt, kastriert, stubenrein und Freigängerin. Wer dem Schmusetiger ein neues Zuhause geben möchte, kann sich unter Tel. Tel. (0 93 21) 50 63 an das Tierheim wenden. Informationen gibt es außerdem auf der Homepage des Tierheims, www.tierheim-kitzingen.de .