Ehrenzeichen in Gold verliehen

Ganz im Zeichen des Ehrenamts, aber auch der Sozialarbeit stand die Vertreterversammlung des Caritasverbandes für den Landkreis Kitzingen am Montagabend im Kitzinger Dekanatszentrum. Höhepunkt war die Auszeichnung von Gudrun Schlereth mit dem Ehrenzeichen des Verbandes in Gold.

Caritasdirektorin Pia-Theresia Franke ließ es sich nicht nehmen, die Ehrung persönlich vorzunehmen. Dabei würdigte sie das ehrenamtliche Engagement von Gudrun Schlereth aus Sommerach. Von 1994 bis 2017 war sie im Vorstand der Kindertagesstätte St. Valentinusverein Sommerach tätig – 22 Jahre lang hatte sie den Vorsitz inne. Unter ihrer Regie wurden 2001 die Mittagsbetreuung eingeführt, das 100-jährige Jubiläum des Vereins gefeiert und mehrmals Um- und Erweiterungsbauten in der Kindertagesstätte durchgeführt.

Darüber hinaus engagierte sich Gudrun Schlereth in der Sozialstation St. Laurentius in Volkach, war Gründungsmitglied der ambulanten Krankenpflege und anfangs die dritte Vorsitzende. Seit vielen Jahren ist sie die Schriftführerin des Trägervereins. Aktiv war sie auch im Caritasrat des Kreisverbands der Caritas bis ins Jahr 2013.

Fürsorge für Flüchtlinge

Geschäftsführer Paul Greubel gab anschließend einen kurzen Überblick der Arbeit des Kreisverbands Kitzingen. Vor allem die ehren- und hauptamtliche Fürsorge für Flüchtlinge prägte auch 2016 einen Teil dieser Arbeit. Neben der Unterstützung der Ehrenamtlichen war es auch eine Auszeichnung, die diese Arbeit in den Mittelpunkt rückte: Sieglinde Schraut, sie gehört seit 1991 dem Arbeitskreis Asyl der Caritas an, erhielt den Integrationspreis des Landkreises Kitzingen.

Vielfältig engagiert

Ehrenamt ist auch wichtig für die Arbeit der Caritas Sozialstationen und der Kindertagesstätten. Hier erhielt Wilhelm Lermig, Vorsitzender des St. Elisabethenvereins Kitzingen vom Freistaat den „Ehrenamtsnachweis Bayern“. Engagiert ist der Kreisverband unter anderem auch beim Arbeitslosenfrühstück im Kitzinger Bürgerzentrum und machte mit einer Fotoausstellung darauf aufmerksam, dass auch im Landkreis Kitzingen ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum herrscht. Dass die Caritas im hauptamtlichen Bereich mehr an Verantwortung übernehmen möchte, zeigte die erstmalige Einstellung einer Auszubildenden in der Caritas-Sozialstation St. Hedwig, womit auch in Fachpersonal investiert wird.

Wahlen für Caritasrat

In den Caritasrat wurden anschließend Rosalinde Beyer (Wiesentheid), Erika Gerspitzer (Mainstockheim), Klemens Ochel (Kitzingen), Erich Walter (Rimbach), Hugo Weiglein (Kitzingen), Michael Zimmermann (Volkach) und Torsten Weber (Sulzfeld) gewählt. Diese Mitglieder müssen erst noch in der konstituierenden Sitzung des Caritasrats im November bestätigt werden, in der auch die „geborenen“ Mitglieder eine Rolle spielen.