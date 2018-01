Drei Verletzte bei Unfall durch Geisterfahrer

Ein Falschfahrer hat in der Nacht zum Freitag einen schweren Unfall mit drei Verletzten auf der A 3 bei Rüdenhausen (Lkr. Kitzingen) verursacht. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, war der 32-jährige Audifahrer aus Kroatien gegen 1.20 Uhr an der Anschlussstelle Wiesentheid falsch aufgefahren, nachdem er zuvor am Autohof in Rüdenhausen getankt hatte. Der Mann benutzte die Auffahrt Richtung Nürnberg, fuhr aber in Richtung Frankfurt. Nach etwa 300 Metern habe er seinen Irrtum bemerkt und zu wenden versucht.

Ein 52-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen versuchte auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Sein Citroen Van und der Audi des Falschfahrers krachten frontal zusammen. Dabei wurden der 52-Jährige, sein 53-jähriger Beifahrer sowie der 32-jährige Falschfahrer schwer verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Autobahnpolizei die A 3 in Richtung Nürnberg, was trotz der Nachtzeit zu erheblichen Behinderungen führte. Es sei keine Rettungsgasse für die Krankenwagen und Bergungsfahrzeuge frei gehalten worden, berichtet die Polizei. Gegen 3.30 Uhr sei die Unfallstelle geräumt gewesen und der Verkehr, der sich inzwischen zu einer zehn Kilometer langen Kolonne gestaut hatte, konnte wieder fließen. Den Unfallschaden beziffert die Polizei mit rund 23 000 Euro.