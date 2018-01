Drei Tage Halligalli in Kitzingen

Der Montag vor dem Stadtfestwochenende: Bauhof-Mitarbeiter sind unterwegs, um mit den ersten Aufbauarbeiten zu beginnen. Der druckfrische Flyer mit dem Programm ist da. Im Rathaus bei Oberbürgermeister Siegfried Müller trifft sich das engere Planungsteam für letzte Absprachen. Beim OB ist die Vorfreude greifbar: Er spricht von einem „Erfolgsprodukt“ und lobt den Stadtmarketingverein (STMV), der „viel Herzblut und ehrenamtliche Arbeit“ in das Top-Fest der Stadt stecke, das vom 26. bis 28. Mai seine elfte Auflage erlebt.

„Wir werden Kitzingen in Bewegung bringen.“ Claudia Biebl, STMV-Geschäftsführerin

Zum Erfolgsrezept gehören wie gehabt die drei Bühnen mit viel Halligalli. 13 Bands sind in diesem Jahr am Start. Dazu kommt bewährterweise der Topmodel-Vorentscheid, bei dem sich junge Frauen aus der Region auf dem Laufsteg präsentieren.

VR-Bank-Bonuslauf am Samstag

Ebenfalls wieder mit dabei ist – sozusagen als Großveranstaltung in der Großveranstaltung – der VR-Bank-Bonuslauf am Samstagvormittag. Ein Selbstläufer – wie sich am Andrang zeigt: Anmeldungen können nicht mehr angenommen werden. Unter allen teilnehmenden Mannschaften werden direkt nach Lauf gegen 11.30 Uhr zehn Mal 200 Euro extra verlost. Damit alles reibungslos über die Bühne geht, sind 60 Helfer der TG Kitzingen, 30 Ordnungshüter sowie das Rote Kreuz und das gesamte Team der VR-Bank dabei.

Sportlich geht es auch einen Tag später zu, wenn der verkaufsoffene Familiensonntag von 13 bis 18 Uhr ansteht. „Wir werden Kitzingen in Bewegung bringen“, verspricht STMV-Geschäftsführerin Claudia Biebl. Dabei hebt sie vor allem das Angebot in der Kaiserstraße hervor, die am Sonntag zur Spiel- und Mitmachstraße wird. Karate, Selbstverteidigung, Zumba Kids, Jumping Kids, Fitness-Shows – es bewegt sich so einiges. Aufgebaut wird auch ein Zirkuszelt, in dem Vorführungen die Kinderaugen leuchten lassen. Etwas Besonders hat sich die Stadtjugendpflege ausgedacht, die einen mobilen Klettergarten aufbaut.

Mitmach-Parcours für Rollstuhlfahrer

Mit dabei sind diesmal auch die Mainfränkischen Werkstätten, die einen Rollstuhl-Mitmach-Parcours anbieten. Hier lässt sich testen, wie das Leben im Rollstuhl ist: Wie kann ein Zebrastreifen überquert werden? Wie lassen sich im Rollstuhl Einkäufe transportieren? Fragen, die beim Mitmachen jeder selbst beantworten kann.

Vergangenes Jahr war der Sonntag erstmals verkaufsoffen – und kam gut an. Buden, Musik und eben die Mitmachangebote sorgen für eine besondere Atmosphäre in der Stadt. Ebenfalls wie vergangenes Jahr gibt es am Sonntag wieder eine Sammelkarte: Wer in den teilnehmenden Läden fleißig Punkte gesammelt hat, kann Gutscheine gewinnen.

Beim Stadtfest etabliert hat sich als weiterer Anlaufpunkt neben den Bühnen der IN:HOF. Der Schulhof der Paul-Eber-Schule wird zur Lounge. Das Angebot dort: coole Musik in einem schönen Ambiente.

Roxx Busters spielen zum Auftakt

Den Startschuss am Freitagabend gibt Oberbürgermeister Siegfried Müller gegen 20.45 Uhr auf dem Marktplatz, wo ab 21 Uhr die Roxx Busters aus Frankfurt alles von Pink Floyd über Deep Purple bis Queen spielen werden. Wer nicht so lange warten will: Bereits um 18 Uhr geht es im IN:HOF los und um 20 Uhr auf der Bühne in der Kaiserstraße.

Müller nahm das Treffen am Montagvormittag zum Anlass, sich neben den Helfern auch bei den Anwohnern zu bedanken, die Beeinträchtigungen in Kauf nehmen müssen. Wobei der Ausklang am Sonntagabend ab 19.30 Uhr genau richtig ist, um wieder runterzukommen: Das Martin-Schmitt-Trio (Karten gibt's im Vorverkauf) lädt zu einer Klaviernacht in den IN:HOF.

Weitere Informationen zum Kitzinger Stadtfest unter www.stmv.de.