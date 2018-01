Drei Staatsehrenpreise und drei Ehrenpreise in den Landkreis

(ela/dpa) „Sie haben es geschafft, die ganze Region zu einer echten Erfolgsgeschichte zu machen, von der alle profitieren.“ Großes Lob von Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU) an Frankens Winzer. Bei der Fränkischen Weingala im Würzburger Vogel Convention Center trafen sich am Wochenende Frankens Winzer, um sich und ihre Weine zu feiern.

Vier fränkische Weingüter – davon drei aus dem Landkreis Kitzingen – bekamen den Bayerischen Staatsehrenpreis verliehen (wir berichteten). Die Güter erhalten die Auszeichnung dafür, dass sie – gemessen an ihrer Gesamtproduktion – die meisten mit Medaillen prämierten Weine haben, teilte der Fränkische Weinbauverband mit.

Der Staatsehrenpreis ist die höchste Auszeichnung, die ein Weinbaubetrieb im Freistaat bekommen kann. Er wurde in vier Kategorien nach der Größe des Weinguts vergeben. Bei den kleinen Weingütern in der Kategorie bis fünf Hektar Anbaufläche wurde der Winzerhof Kieselsmühle in Dettelbach ausgezeichnet. In der Kategorie bis 15 Hektar erhielt den Preis das Weingut Rainer Sauer aus dem Volkacher Ortsteil Escherndorf. Zwischen 15 und 50 Hektar ist das Weingut Klaus Höfling aus Eußenheim (Landkreis Main-Spessart) führend.

Bei den Großbetrieben mit mehr als 50 Hektar Reben ging der Preis an das Weingut Hans Wirsching aus Iphofen (Landkreis Kitzingen). Wer die begehrten Preise erhält, wird in einem komplizierten Rechenverfahren ermittelt. „Das ist wie bei einem Wettlauf“, sagte Frankens Weinbaupräsident Artur Steinmann. „Es geht darum, wer am Ende die Hundertstelsekunde schneller ist.“ Der Preis würdige die Kontinuität im Streben nach Spitzenqualität.

Die weiteren Preise die in den Landkreis Kitzingen gehen: Ehrenpreis des Bezirks Unterfranken für das Weingut Clemens Fröhlich in Volkach für einen 2015er Escherndorfer Morio Muskat, Kabinett fränkisch trocken; Ehrenpreis der Weinbruderschaft Franken an das Weingut Zehnthof in Sommerach für einen 2015er Volkacher Kirchberg, Scheurebe Spätlese trocken. Ehrenpreis des Landkreises Kitzingen an das Weingut Horst Sauer in Escherndorf für einen 2015er Escherndorfer Fürstenberg, Müller-Thurgau Qualitätswein VDP, Erste Lage trocken.

Auch die Winzergemeinschaft Franken e.G in Repperndorf erhielt eine Auszeichnung: den Ehrenpreis des Landkreises Main-Spessart für einen 2015er Stettener Stein, Regent Qualitätswein trocken.