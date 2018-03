Drei schlechte Nachrichten für Rödelsee

Drei unerfreuliche Nachrichten hatte Bürgermeister Burkhard Klein bei der Sommersitzung auf dem Schwanberg für die Ratsmitglieder parat.

Statt 63 Prozent Zuschuss soll es für Projekte bei der Dorferneuerung Fröhstockheim nun nur noch 50 Prozent geben. Die Sofortmaßnahmen in Fröhstockheim seien sehr gut gelaufen, weswegen es natürlich nun weitergehen soll. Der Erfolg einer Dorferneuerung liegt aber laut Klein auch darin, dass man den Leuten nicht zu viel aufbürdet. „Wir werden darum kämpfen.“

Nach einem Gerichtsurteil liegen die Baumängel an Straßen und Wegen im Baugebiet Schlossberg im Verantwortungsbereich der Bauaufsicht. Für die Beseitigung liegt eine Kostenschätzung in Höhe von etwa 700 000 Euro vor. Jetzt liegt ein Angebot der Versicherung vor, die nur 400 000 Euro bezahlen möchte. „Das werden wird nicht akzeptieren“, kündigte Klein mit Zustimmung im Gemeinderat an.

Kein neues Löschfahrzeug

Schlechte Nachrichten hatte Klein auch in Sachen neues Feuerwehrfahrzeug für die Rödelseer Feuerwehr dabei. Hier möchten Gemeinde und Feuerwehr ein HLF 20 anschaffen. Das sieht die Regierung von Unterfranken anders. Für sie ist mit Blick auf die umliegenden Wehren und deren wasserführenden Fahrzeuge ein HLF 10 ausreichend.

Klein bedauerte, dass es nach den derzeit gültigen Förderrichtlinien auch nicht möglich sei, dass bei Anschaffung eines HLF 20 die Gemeinde die Mehrkosten übernehme und es den Zuschuss für das HLF 10 gibt. Ganz aufgeben will Rödelsee trotzdem noch nicht.