Drei neue Ehrenmitglieder beim SV Sickershausen

Den Mitgliedern des SV Sickershausen wurde in den vergangenen Monaten wieder einiges geboten. Berichte darüber und über die Abteilungen, die der Verein führt, wurden in der Hauptversammlung vorgetragen.

Alljährlich geht es zum Skiausflug, ist der SV Gastgeber eines Jugendfußballturniers, lädt er zum Kinderfasching und organisiert ein Jugendzeltlager in Waidhaus, so die Mitteilung an die Presse über die größeren Veranstaltungen, die Vorsitzender Uwe Köhler erwähnte.

Aus den Berichten der Abteilungen ging hervor, dass neben dem sportlichen Erfolg auch die Gemeinschaft großgeschrieben wird, meldet der Sportverein außerdem. Die Fußballer der 1. Mannschaft stehen „auf einem soliden mittleren Tabellenplatz“ in der Kreisklasse, wird mitgeteilt.

Mit den neuen Spielern, die in der Winterpause verpflichtet wurden gehe man zuversichtlich in die Rückrunde. Auch in der nächsten Saison steht Trainer Thomas Beer zur Verfügung.

Lang war die Liste der zu ehrenden Mitglieder. So ernannte der Verein auf einstimmigem Vorstandsbeschluss hin Karl-Heinz Burger, Herbert Nüse und Manfred Kadur zu Ehrenmitgliedern.

Ehrungen SV Sickershausen: ausgezeichnet wurden für 30 Jahre Treue zum Bayerischen Fußballverband (BFV): Mathias Heinkel, Thomas Köhler, Alexander Nuss und Leonahard Rabenstein; für 40 Jahre Mitgliedschaft beim BFV und beim SV: Rainer Dappert und Eduard Fleischhauer; für 50 Jahre Mitgliedschaft beim BFV: Rainer Endreß, Dieter Heinkel, Manfred Kadur, Herbert Nüse; für 50 Jahre Treue zum SV: Kurt Roder, Erwin Sauerbrey und Walter Waldmann; für 25 Jahre beim SV: Wingolf Poch;

für 40 Jahre beim SV: Manfred Hertkorn und Karl-Dietrich Hatz. Ehrenmitglieder sind Karl-Heinz Burger, Herbert Nüse und Manfred Kadur.