Drei neue Ehrenmitglieder bei den Volkacher Schützen

Die Königlich privilegierte Schützengesellschaft Volkach befindet sich weiter im Aufwind. Neben zahlreichen sportlichen Erfolgen haben auch die Mitgliederzahlen kräftig zugelegt. 202 Personen gehören der Gesellschaft an. Das sind 24 mehr als vor einem Jahr. Wie in der Hauptversammlung am Donnerstag im Schützenhaus zu hören war, sind Schützenmeister Uwe Gimperlein und seine Vorstandskollegen besonders stolz auf den Nachwuchs.

39 Kinder und Jugendliche gehen bei der Vereinigung ihrem Hobby mit Leidenschaft nach. Dass die Nachwuchsschützen auf einem guten Weg sind, hat seine Gründe: Sie haben engagierte Betreuer und viele Vorbilder in den eigenen Reihen.

Einige dieser Vorzeige-Mitglieder zeichnete der Schützenmeister für das Geleistete aus. Heinz Götz, Karl Schicker und Otmar Wolf wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. „Diese drei haben sich überdurchschnittlich im Schützenverein eingebracht“, würdigte der Schützenmeister den Einsatz der Geehrten. Zu den Gratulanten zählten Gauschützenmeister Siegfried Weinig und der Sportreferent der Stadt Volkach, Gerhard Schulzki.

Sie erlebten eine flotte Neuwahl, bei der Gimperlein in seinem Schützenmeisteramt bestätigt wurde. Schriftführerin ist Carmen Kaltenbach, Sportleiter bleibt Hans Haagen. Als Ausschussmitglieder unterstützen Anna Vogel, Andreas Kaltenbach, Martina Dinkel, Heiko Bäuerlein und Benjamin Forchhammer das Vorstandsgremium.

Gimperlein ging auf die umfangreiche Renovierung und auf die Wartung der Schießanlagen ein. Bei den Schießveranstaltungen wünscht sich der Schützenmeister eine bessere Teilnahme. War die Beteiligung beim Sebastiani-Schießen im Januar und beim Osterschießen „nicht schlecht“, hätte sich Gimperlein beim Königsschießen eine größere Resonanz gewünscht. Schützenkönigin wurde Marianne Götz vor Heiko Bäuerlein und Andreas Butz. Den Wettbewerb der Jugend gewann Maximilian Baudisch. Einig waren sich die rund 70 Mitglieder darüber, den Wettbewerb des Königsschießens attraktiver zu machen.

Der Schützenmeister erinnerte an die Erfolge Volkacher Schützen. Luftpistolenschütze Philipp Grimm wurde Europameister, Oliver Skoda und Maximilian Dinkel holten sich bei den Bogenschützen den bayerischen Meistertitel. Beim Bezirksschützentag in Mellrichstadt war die Delegation aus Volkach mit zwölf Schützen vertreten. Zufrieden zeigte sich der Schützenchef mit der Beteiligung am Bürgerschießen. Bei der Ferienpassaktion der Stadt wurden 15 Kinder betreut.

Sportlich aktiv sind zwei Pistolenmannschaften, ein Großkaliber-Team, je eine Luftgewehr- und Luftpistolenmannschaft sowie die Bogenabteilung.

Der Schützenmeister wies darauf hin, dass die Einnahmen aus den Veranstaltungen notwendig sind, um die laufenden Kosten der Gesellschaft zu decken. „Nur so ist unser Verein lebensfähig“, dankte Gimperlein den Helfern.

Ehrungen bei den Volkacher Schützen:

Ehrenmitglieder: Heinz Götz, Karl Schicker, Otmar Wolf.

40 Jahre bei der Gesellschaft sind Michael Hessmann, Walter Pickel, Karl Schicker, Dorit Schicker.

25 Jahre: Roland Danzberger, Thomas Marquart, Joachim Marquart, Helmuth Weinlich, Reinhilde Weinlich.

Besondere Verdienste: Ronald Günther (Vereinsnadel in Silber), Dieter Vogel (Vereinsspange in Bronze).

Schützenschnur in Silber: Maximilian Baudisch.