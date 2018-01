Drei Minuten kein Strom

Am Dienstag gab es ab 13.56 Uhr in einigen Volkacher Ortsteilen und in Sommerach kurzzeitig keinen Strom. Die Ursache waren private Baumfällarbeiten in der Nähe der Volkacher Bundeswehrkaserne, teilt die Unterfränkische Überlandzentrale (ÜZ) mit.

Die ausgelöste, automatische Abschaltung zog Spannungsausfälle nach sich. Der Schaltmeister in der Netzleitstelle der ÜZ hat die Fehlerursache schnell lokalisiert, sodass die Versorgung nach weniger als drei Minuten wieder hergestellt war. Betroffen waren 25 Trafostationen in Eichfeld, Krautheim, Rimbach, Dimbach, Sommerach und im Stadtgebiet von Volkach.

Außerdem wird aus diesem Anlass mitgeteilt: Die ÜZ investiere jedes Jahr in den Ausbau eines zuverlässigen Netzes. So würden Störungen und Stromausfälle auf ein Minimum begrenzt. Während Deutschland im internationalen Vergleich mit einer Unterbrechung der Stromversorgung von 13,1 Minuten pro Kunde und Jahr schon den Spitzenplatz in Europa einnimmt, konnte die ÜZ die störungsbedingte Ausfallzeit im Jahr 2014 auf nur 3,1 Minuten im Jahr pro Kunde drücken, so der geschäftsführende Vorstand Gerd Bock in einer Pressemitteilung.