Drei Konfirmanden in Repperndorf

Drei Jugendliche haben in Repperndorf ihre Konfirmation gefeiert. Wie das Pfarramt Buchbrunn-Repperndorf mitteilt, sagte Pfarrerin Doris Bromberger (links) in ihrer Predigt zu den Jugendlichen, dass sie immer von Gott geliebt sind und in dieser Liebe Halt finden können. Der Gottesdienst wurde musikalisch vom Posaunenchor unter Leitung von Lutz Baumann und dem Organisten Matthias Gaar gestaltet. Konfirmiert wurden (von links): Tim Jutzi, Lea Hartmann und David Oster. Foto: Marie-Sabin Howard