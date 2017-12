Doppelter Kinospaß im Freien

Das Dallenbergbad reiht sich in den Veranstaltungszyklus von Freiluftkinos ein. Wird andernorts im Juni und Juli eingeladen, so folgt das Dallenbergbad als öffentlicher Kino-Raum von Freitag, 4. August, bis einschließlich Sonntag, 6. August. Der erste Versuch eines „Dalleflimmern“ im Vorjahr mit nur einem Film war ein Spektakel mit Petrus' Launen und deshalb etwas weniger Publikum als erhofft. Jetzt erst recht bietet Veranstalter WVV ein „Dalleflimmern“ in der außergewöhnlichen Umgebung des Freibades an, diesmal mit drei Filmen an drei Abenden. Am Freitag startet das Dalleflimmern mit dem Actionfilm „Baywatch“ mit Dwayne Johnson und Zac Efron. Weiter geht es am Samstag mit dem Film „Girls Night out“. Hierbei handelt es sich, so heißt es aus der WVV-Pressestelle, „um einen unvergesslichen Junggesellinnenabschied“. Beendet wird das Open-Air-Kino am Sonntag mit dem Film „Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie“ – ein Drama, gespielt unter anderem von Zoey Deutch und Halston Sage. Einlass ist an den Abenden jeweils um 20 Uhr. Das Bad kann vorher schon besucht werden. Filmbeginn wird um 21 Uhr sein. Getränke mitzubringen ist nicht erlaubt, aber es werden Getränke und Speisen angeboten. Essen darf mitgenommen werden, jedoch keine scharfen Gegenstände wie Messer et cetera. Auch bei unbeständigem Wetter werden die Filme abgespielt. „In diesem Fall ist auf wetterfeste Kleidung zu achten“, so WVV-Sprecherin Cornelia Wagner. Das Risiko, nass zu werden, tragen die Kino-Besucher, nicht der Veranstalter. Vorverkauf: Ticket 10,80 Euro. Die Karten sind ab sofort in den Bädern Sandermare und Dallenbergbad erhältlich.