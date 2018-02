Doppelsieg für Willanzheimer Ministranten

Beim 15. Fußballturnier der Ministranten aus dem Dekanat Neustadt/Aisch in Iphofen wetteiferten fünf Mannschaften in der Juniorenklasse und drei Senioren-Teams um die Wanderpokale und die Qualifikation für den Diözesan-Cup der Ministranten. In beiden Altersklassen gewann Willanzheim.

Zunächst ließ Diakon Peter Walter im spirituellen Impuls Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski zu Wort kommen. Die Ministranten staunten nicht schlecht, dass beiden nicht nur Fußball, sondern auch ihr Glaube an Gott wichtig sei, so die Mitteilung der Dekanatsjugendleitung über die Worte des Diakons.

In der Juniorenklasse (bis 14 Jahre) spielten die fünf Teams im Modus jeder gegen jeden vier Partien über zweimal zehn Minuten. Zehn Spiele später stand Titelverteidiger Willanzheim mir vier gewonnenen Spielen und 25 Toren klar als Sieger fest. Die Seinsheimer Ministranten gewannen dreimal und belegten den zweiten Platz vor Neustadt/Aisch, Gastgeber Iphofen und Rodheim. Willanzheim darf den Pokal der Junioren nach dreimaligem Sieg sogar behalten.

Ausgewogen und damit spannend war das Turnier der Senioren (ab 14 Jahre) mit drei Partien über zweimal 15 Minuten. Die Resultate: Seinsheim – Rodheim 1:1; Seinsheim – Willanzheim 2:2 und Willanzheim – Rodheim 7:1. So gewann Willanzheim den Wanderpokal in dieser Altersklasse, den ebenfalls Dekan Markus Schürrer als Schirmherr überreichte.

Doppelsiege hatte bis dato nur die Ministranten aus Iphofen im Jahr 2012 geschafft. Aber auch alle anderen Teams freuten sich über Urkunden, Fotos „und leckere Preise“, so die Mitteilung außerdem. Die Willanzheimer Mannschaften qualifizierten sich somit für den Diözesan-Cup des Erzbistums Bamberg am 3. Oktober in Viereth.

Das Dekanats-Ministranten-Fußballturnier wurde vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Neustadt/Aisch mit Unterstützung der Pfarrei Iphofen und des 1. FC Iphofen auf dem Sportplatz in Iphofen organisiert – wie auch schon des erste und achte Dekanats-Fußballturnier der Minis.