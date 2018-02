Dinostarke Hüpfburg

„Das wird ein Rießen-Spaß für Klein und etwas Größer!“ Bei Bürgermeister Burkhard Klein ist die Vorfreude auf die Fröhstockheimer Kirchweih in diesem Jahr noch größer als ohnehin immer. Und er ist sicherlich nicht der einzige Erwachsene, der beim Anblick der diesjährigen Kirchweih-Attraktion am liebsten selbst noch einmal Kind wäre. Mitten im Rödelseer Ortsteil wird am Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, ein „Jurassic Abenteuer Park XXL“ aufgebaut – oder vielmehr: aufgeblasen. Es handelt sich bei dieser Hüpfburg der etwas anderen Art um die größte derartige Anlage in Europa. Wir wollen die Vorfreude weiter schüren und haben bei der Verleihfirma um weitere Details gebeten. Lothar Bornhofen von der Fun Production GmbH in Dachsenhausen stand für ein kurzes Interview zur Verfügung.

Lothar Bornhofen: Vor 20 Jahren ging es ganz langsam los. Wir hatten eine einzige Hüpfburg im Verleih. Dann wurden daraus zwei, dann drei – und kaum 20 Jahre später haben wir über 150 aufblasbare Attraktionen, die wir vermieten.

Bornhofen: Heute können sie noch kaum ein Kind mit den klassischen Hüpfburgen begeistern, es muss schon etwas Aufregendes sein. Unsere Aktionsmodule sind schon rein optisch ein echter Blickfang und heben sich von der breiten Masse ab. Wir haben zum Beispiel eine Riesenrutsche in Gestalt eines Hais. Wer sich traut, klettert auf einer Welle bis ganz nach oben. Oben angekommen kann man durch zwei Rutschen wieder nach unten rutschen – und wird optisch gesehen vom Hai wieder ausgespuckt. Der nette Nebeneffekt für alle Erwachsenen: Sind die Kinder beschäftigt, bleibt auch für die Eltern etwas mehr Zeit, sich der Veranstaltung zu widmen.

Bornhofen: Der Jurassic Park bietet Spaß für bis zu 25 Kinder gleichzeitig. Im Inneren befinden sich Dino Eier, eine Rutschbahn und am Eingangsbereich ein riesiger Dinosaurier. Kinder sind immer wieder fasziniert vom Thema Dinosaurier. Im Jurassic Park können sie auf große Entdeckungsreise gehen.

Bornhofen: Der Jurassic Park ist für Vier- bis Zwölfjährige prima geeignet. Aber sicher ist: Auch alle Jüngeren und Älteren haben allein beim Zuschauen auch schon ihren Spaß daran.

Bornhofen: Wir sind ständig in ganz Deutschland unterwegs. Auch im Landkreis Kitzingen waren wir schon öfters. Wir haben pro Jahr zirka 2800 Vermietungen in ganz Deutschland, Österreich und in der Schweiz.