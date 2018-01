Digitale Medien sehr beliebt

Im vergangenen Jahr haben Volkachs Leseratten und Musikfreunde fast 22 000 Medien ausgeliehen. Claudia Binzenhöfer, die Leiterin der Stadtbibliothek, informierte die Mitglieder des Stadtrats am Montag über die aktuellen Zahlen der städtischen Bücherei. Die Zahl der Ausleihungen steigt kontinuierlich seit einigen Jahren an. Die Ursachen für die positiven Zahlen sieht Binzenhöfer vor allem auch darin, dass sich die Bibliothek selbst und ihre Dienstleistungen samt Medienkatalog im Internet präsentiert.

Buchungen können online auf der Homepage der Stadt Volkach unter „Bürgerportal“ getätigt werden. Digitale Medien sind bei den Nutzern besonders beliebt. Aber auch Brett- und Gesellschaftsspiele sowie DVDs können ausgeliehen werden. Monatlich findet eine Lesestunde statt. Viele Veranstaltungen wie Bilderbuchkino, Buchausstellungen und Autorenlesungen werden gemeinsam mit Schulen und Kindergärten durchgeführt.

Weitere Themen im Volkacher Stadtrat

• Das Jugendhaus Volkach blickt 2017 auf sein 20-jähriges Bestehen. Mit Grillfest und Live-Musik soll das Fest gefeiert werden. Der Termin steht noch nicht fest. Robert Ihrig, der hauptamtliche Leiter des Jugendhauses Volkach, gab in der Ratssitzung einen Überblick über die aktuelle Situation in der Einrichtung, die er von Beginn an leitet. 70 Prozent der Jugendhausbesucher sind männlich, 30 Prozent weiblich. „Wir sind eine offene Einrichtung. Bei uns kann jeder jederzeit herankommen“, betonte Ihrig. Beim Mobiliar und beim Verlegen der Bodendielen haben sich die Jugendlichen selbst handwerklich betätigt. Entstanden sind schöne Tische, Schränke und Sitzgelegenheiten, so der Jugendhausleiter. Gut angenommen von der Jugend wird der Musikproberaum im alten Bahnhof.

• Zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin informierte über die Neuwahl des stellvertretenden Kommandanten bei der Feuerwehr Volkach. Gewählt wurde der Astheimer Frank Thurn. Das Gremium stimmte der Wahl einhellig zu.

• Bürgermeister Peter Kornell will in einer der nächsten Ratssitzungen öffentlich darüber diskutieren lassen, ob der Stadtrat der Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für den Wohnpark zustimmen will. Über den möglichen Verkauf der städtischen Ackerflächen an einen Investor wird dann voraussichtlich in einer nichtöffentlicher Sitzung entschieden.