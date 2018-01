Dieseldiebe auf A 3

In der Nacht zum Donnerstag haben sich Dieseldiebe auf der A 3 an einem geparkten Sattelzug zu schaffen gemacht und etwa 300 Liter Kraftstoff abgezapft.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 33-jähriger Kraftfahrer am Mittwochabend auf dem Parkplatz „Steigerwald-Blick“, der sich etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Wiesentheid in Richtung Nürnberg befindet.

Gegen 23.30 Uhr legte er sich schlafen, kurz vor 6 Uhr fuhr er weiter und bemerkte erst nach dem Losfahren, dass ihm Diesel fehlte. Am nächsten Parkplatz hielt er wieder an, begutachtete seinen Sattelzug und stellte dabei einen Schaden am rechten Tankdeckel fest.

Bisher unbekannte Täter hatten offenbar die Dunkelheit genutzt, um den Kraftstoff abzupumpen und sich dann, ohne dass es der Fahrer bemerkte hatte, aus dem Staub gemacht.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nehmen erbittet die Polizei unter der Tel. (0 93 02) 91 00.