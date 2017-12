Diese Kandidatinnen wollen Weinkönigin werden

Drei weinbegeisterte junge Frauen wollen Christina Schneider im Amt ablösen und den Frankenwein für ein Jahr in der Region, Deutschland und darüber hinaus repräsentieren. Am 10. März wird laut einer Pressemitteilung des Fränkischen Weinbauverbandes in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim die 62. Fränkische Weinkönigin gewählt.

Eine der Kandidatinnen ist Alisa Hofmann, die bereits Weinprinzessin in Sulzfeld am Main (Lkr. Kitzingen) war. Die 21-jährige studiert Rechtswissenschaften an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Ihre Hobbies sind Backen, Inlineskates fahren, Singen und Tanzen – letzteres in der Garde.

Und nochmal Kitzingen für die Wahlurne

Auch Miriam Kirch, Weinprinzessin in Fahr (Lkr. Kitzingen), bewirbt sich um das Amt der Fränkischen Weinkönigin. Die 21-jährige studiert Humanmedizin an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Ihre Hobbies sind kreatives Kochen, Reisen, Sprachen, Reiten und Skifahren. Außerdem engagiert sie sich als Pfarrgemeinderätin, in der Jugendarbeit und als Lektorin.

Die dritte Anwärterin ist Silena Werner, Weinprinzessin im Nachbarort Stammheim (Lkr. Schweinfurt). Die 20-jährige ist als Groß- und Außenhandelskauffrau tätig. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Korbball, tanzt und liest gerne und besucht Konzerte.

Eine erlebnisreiche Amtszeit erwartet die 62. Fränkische Weinkönigin. In der Regel führt sie ihr Amt bis nach Asien, ihr Terminkalender umfasst rund 400 Termine. Dienstwagen und Garderobe bekommt sie laut der Pressemitteilung gestellt und wird in Franken und darüber hinaus für den Frankenwein unterwegs sein.