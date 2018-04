Diebstahl am Ortseingang von Segnitz

Rechtzeitig zum Kreisheimattag schmückte die Gemeinde Segnitz kurz vor Ostern in diesem Jahr auch ihren Kreisverkehr an der Mainbrücke: Neben Ortsname und Silhouette in Metallschattenriss zierten auch sechs Rettiche aus gleichem Material den Kreisel. Das allerdings nur kurz, denn kaum war Ostern vorbei, waren auch die schmucken Wurzelgemüse verschwunden. Am Montagabend informierte Bürgermeisterin Marlene Bauer die Räte darüber, dass die polizeilichen Ermittlungen eingestellt sind und nun wohl die Versicherung gefragt ist.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

• Gleich an zwei Ortsterminen besichtigten die Räte den Gehweg Im Schind und waren sich einig, dass ein Teil neu zu bauen ist. Das ist zwischenzeitlich für rund 20 000 Euro geschehen, alleine ein ordentlicher Ratsbeschluss fehlte, der am Montag nachgeholt wurde.

• Die N-Ergie versorgt auch weiter die öffentlichen Einrichtungen Segnitz, etwa Straßenbeleuchtung, Rathaus, Feuerwehr und Museum, mit Strom. Ein Dreijahresvertrag sichert der Kommune einen gleichbleibenden Preis von 3,228 Cent pro Kilowattstunde „Ökostrom“ zu. „Graustrom“, der auch Energie aus Kernkraftwerken beinhaltet wäre zwar 0,05 Cent pro Kilowattstunde günstiger gewesen, aber für die Räte keine Alternative.

• Bauarbeiten gibt es demnächst wieder im öffentlichen Raum in Segnitz: Die Leitungen für schnelles Internet werden verlegt. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten zwischen Rathaus und künftigem Gemeinschaftshaus, entlang der Frickenhäuser Straße und Im Schind abgeschlossen sein, so dass die Bürgermeisterin mit schnellem Internet für Segnitz noch im Herbst hofft.

• Der Kitzinger Energieversorger LKW stellt der Gemeinde für drei Jahre ein E-Auto kostenfrei zur Verfügung. Das Fahrzeug soll als Dienstwagen für die Bürgermeisterin und den Bauhof genutzt werden.

• Um Behinderungen beim Mainfrankentriathlon zu vermeiden, werden die Öffnungszeiten für den Containerplatz am Samstag auf 15 bis 16 Uhr verschoben.

• Ein wenig angesäuert zeigte sich Norbert Bischoff über die Zahl der Teilnehmer an der Planungsgruppe für den geplanten Kulturweg Segnitz-Sulzfeld: Gerade mal drei Segnitzer zeigten Interesse. Da müsse dann schon die Frage gestellt werden, ob hier überhaupt weiter gemacht werden soll.