Dieb auf Rastanlage

In der Nacht zum Sonntag waren ein oder mehrere Diebe auf dem Gelände der Rastanlage Haidt Nord unterwegs und entwendeten die Schweinwerfer einer Sattelzugmaschine. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, hatte ein Kraftfahrer seinen Sattelzug auf der Rastanlage an der A 3 bei Kleinlangheim geparkt und zwischen Samstag (22 Uhr) und Sonntag (9 Uhr) seine Ruhezeit verbracht. Am Sonntagmorgen stellte er fest, dass beide Schweinwerfer im Wert von etwa 8000 Euro seiner Scania-Zugmaschine abmontiert und gestohlen worden waren.