Caritas und katholische Kirche starten Aktion: Kitzingen soll anders ticken.

Vor drei Jahren ist Pfarrer Gerhard Spöckl nach Kitzingen gekommen. Eines hat ihn von Anfang an überrascht: Die vielfältigen sozialen Problemfelder. „Das habe ich in dieser Massivität so nicht gekannt.“ Zusammen mit dem Kreiscaritasverband will er die Stadt lebenswerter gestalten. Mitstreiter sind gesucht und willkommen. Motto der Aktion: „Kitzingen tickt anders mit Dir.“

„Wie können wir alle Menschen wirklich an Lebensqualität der Stadt teilhaben lassen?“ Paul Greubel, Geschäftsführer Caritasverband

„Wir stoßen an unsere Grenzen“, sagt Paul Greubel, Geschäftsführer des Caritasverbandes. Viele Menschen suchten bei ihm und seinen Kollegen Hilfe. „Aber wir können nicht alle Ansprüche befriedigen.“ Ob Notwohngebiet, Obdachlosigkeit oder ein relativ hoher Anteil an ausländischen Mitbürgern (etwa 13 Prozent, was rund 2500 Personen entspricht): Kitzingen habe hinsichtlich der Integration etliche Baustellen. Hinzu kommt ein schwieriger Wohnungsmarkt, gerade für finanzschwache Familien und Alleinerziehende. Zu den Herausforderungen zählen außerdem die drei Gemeinschaftsunterkünfte Oberer Mainkai, Corlette Circle und Innopark mit insgesamt rund 500 dort lebenden Flüchtlingen. Die entscheidende Frage lautet deshalb für Greubel: „Wie können wir alle Menschen wirklich an der Lebensqualität der Stadt teilhaben lassen?“.

Eine Antwort soll am Samstag, 10. März, im Dekanatszentrum gefunden werden. Die Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land, der Caritasverband Kitzingen und die Hauptabteilung Seelsorge der Diözese Würzburg laden ab 10 Uhr zu einer Ideenwerkstatt ein. „Jeder ist willkommen“, betont Thomas Mesdag, der beim Caritasverband den Bereich Gemeindecaritas betreut. Seine Hoffnung: Visionen werden an diesem Tag entwickelt, Ideen, wie das Leben in Kitzingen für Menschen mit Einschränkungen lebenswerter gemacht werden kann. „Wir selbst gehen ohne vorgefertigte Ideen in den Tag“, versichert Mesdag und hofft auf viele Mitstreiter.

„Natürlich wird es nicht einfach sein, ehrenamtliche Helfer zu finden“, weiß Paul Greubel. Die Arbeit mit Asylbewerbern hat in den letzten Jahren viel Energie gebunden. Zudem gibt es in der Stadt bereits etliche ehrenamtliche Helfergruppen wie im Notwohngebiet oder bei der Tafel. „Niemand soll dort abgezogen werden“, betont Greubel, der dennoch guten Mutes ist, neue Mitstreiter gewinnen zu können. „Das Potenzial ist da“, bestätigt Pfarrer Spöckl, der sich auf die Herausforderung freut.

Gerade in Notsituationen müsse die Kirche Hilfe leisten, vor Ort sein. Die schwierige Personalsituation in der katholischen Kirche dürfe da keine Rolle spielen. Tatsächlich hat die Pfarreiengemeinschaft Kitzinger Land für die neue Aufgabe spätestens zum Sommer diesen Jahres als Pilotprojekt einen Sozialarbeiter zugewiesen bekommen, der das Seelsorgeteam bei dieser Arbeit verstärken wird.

Darüber hinaus kann sich Spöckl auch Kooperationen mit anderen Interessensverbänden wie beispielsweise dem VdK vorstellen. „Wir müssen nicht nur hinhören, wo Hilfe benötigt wird, sondern auch mitbekommen, wo die Interessen der Helfer liegen“, fordert er.

Die Teilnahme an der Ideenwerkstatt ist kostenlos. „Es geht auch darum, den vielen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, Danke zu sagen für ihren Einsatz. Und darum, dass die vielen guten Ansätze und Initiativen voneinander erfahren.“

„Mein Herz schlägt für das diakonische Handeln und die Caritas.“ Gerhard Spöckl, Pfarrer Kitzingen

Auch wenn die Initiative von der katholischen Kirche ausgeht, willkommen ist jeder. Kitzingen sei von der Ökumene geprägt, weswegen Paul Greubel sicher ist, dass auch viele evangelische Mitchristen an der Veranstaltung teilnehmen werden.

Pfarrer Spöckl freut sich auf den Auftakt der Initiative am 10. März und auf den Austausch mit möglichst vielen neugierigen und hilfsbereiten Kitzingern. „Mein Herz schlägt für das diakonische Handeln und die Caritas. Die Ideenwerkstatt greift letztlich das auf, was der ernannte Bischof Dr. Franz Jung kürzlich in einem Interview gesagt hat: Wichtig ist: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation“, sagt der Pfarrer.