Die Weinernte mit allen Sinnen genossen

Die Sonne lachte am Samstag am Himmel über dem Volkacher Marktplatz. Mehrere hundert Gäste und Einheimische feierten gemeinsam bei herrlichem Herbstwetter mit den örtlichen Winzern und ihren Weinlesehelfern ein ausgelassenes Erntefest. Vor dem Rathaus ließen sie sich beim traditionellen Weinlesefest Federweißer und Zwiebelkuchen schmecken, genossen stimmungsvolle Blasmusik und erlebten fränkisches Brauchtum mit all ihren Sinnen.

Wein macht fröhlich

„Wein trinken macht fröhlich, Gott lieben macht selig. Drum liebe Gott und trinke Wein. So kannst Du fromm und fröhlich sein“, wandte sich die Volkacher Weinprinzessin Alina Wiederer zum Auftakt an die Menschen. Flankiert vom Volkacher Ratsherrn Werner Burger und zahlreichen Weinprinzessinnen und Symbolfiguren der Volkacher Mainschleife begrüßte sie die Besucher mit einem Trinkspruch. Der Ratsherr freute sich sichtlich über den „guten Besuch hier auf dem Marktplatz“. Er zitierte Johann Wolfgang von Goethe: „Das Leben ist viel zu kurz um schlechten Wein zu trinken.“

Frisches vom Fuhrwerk

Auf dem Traubenfuhrwerk des Weinguts Graf von Schönborn (Schloss Hallburg) warteten die Weinlesehelfer schon darauf, gemeinsam mit den Weinhoheiten die frisch geernteten Träubel an die kleinen und großen Gäste verteilen zu können. Eine Augenweide für die Menschen waren die fränkische Winzergruppe aus Sommerach und die Akteure des Volkacher Weinbauvereins, die in ihren schönen Trachten mit zum Marktbrunnen marschiert waren.

Schwungvoll

Die fränkische Volkstanzgruppe aus Kolitzheim unter der Regie von Christine Bender servierte schwungvolle Tanzrunden. Die Stadtkapelle Volkach mit ihrer Dirigentin Elke Jörg machte mit fränkischen Marschklängen deutlich, dass die diesjährige Traubenernte sowohl für die Winzer als auch für die Verbraucher ein Volltreffer wird. Moderiert wurde das Geschehen von Tourismuschef Marco Maiberger.