Sie ist etwa zweieinhalb Zentimeter lang, hat einen dicken Körper und kräftige Haare an den Beinen: Dieter Lang hat eine Blauschwarze Holzbiene auf der Handfläche. Sie ist eine von etwa 400 Wildbienenarten, die es in Bayern gibt. Doch die Vielfalt ist in Gefahr, und das nicht nur bei den Insekten.

Dieter Lang ist seit vielen Jahren Fachreferent für Naturschutz und Landschaftspflege am Landratsamt Kitzingen. Er kennt die Flora und Fauna im Landkreis bestens und weiß, dass weit mehr als nur die Honigbiene, die Wespe und die Hornisse hier leben. Einen Teil der heimischen Bienen kann man in seinem Büro anschauen. „Das sind alles Wildbienen aus Sandgebieten“, sagt er und deutet auf einen über 20 Jahre alten Schaukasten mit fein säuberlich aufgereihten und beschrifteten Tieren. Die Kreiselwespe ist dabei, die etwas größer ist als die Honigbiene, Exemplare, die kleiner sind als eine Ameise, und eben der dicke Brummer, die Blauschwarze Holzbiene.

Früher war die Holzbiene in Deutschland nicht heimisch, erst seit den 1980er Jahren ist sie hier zu beobachten – an der Mainschleife zum Beispiel. Sie mag mediterrane Pflanzen und hat es gern warm. Damit hat der Klimawandel mit den steigenden Temperaturen dem Landkreis einen neuen Bewohner verschafft. Doch zugleich verschwinden andere Arten, vor allem aber geht die Anzahl der Tiere zurück. Bei den Insekten sieht das selbst der Laie: Jeder Autofahrer kann feststellen, dass es viel weniger Insekten gibt als früher. Während vor zwei Jahrzehnten die Windschutzscheibe beim Autowaschen noch mit extra dafür hergestellten grobporigen Insektenschwämmen geschrubbt werden musste, liegen diese jetzt in den Regalen herum.

Doch nicht nur bei den Insekten und Käfern verändert sich der Bestand, auch bei den Amphibien, was die meisten Menschen aber nicht registrieren. „Wir können unseren Kindern noch die Gelbbauchunke, die Kreuzkröte und den Kammmolch zeigen. Aber ob deren Enkel die Tiere noch sehen?“ Lang ist skeptisch. Es schaut schlecht aus um den Bestand einiger Amphibien.

Die Kreuzkröte zum Beispiel, die war sonst immer ganz gut vertreten im Landkreis. Bei Marktsteft war ein Schwerpunkt, und im Klosterforst. Jetzt ist sie kaum noch zu finden. Wo man früher beim Spaziergang früher meterweise Laichschnüre sah, sind jetzt nur noch ab und an einige wenige zu entdecken – und am nächsten Tag sind sie meist verschwunden. Von der Ringelnatter oder der Wildente verspeist. „Ein Riesenproblem“, sagt Lang, denn der Bestand der Kreuzkröte ist sowieso schon am Boden.

Gefährdet ist auch die Gelbbauchunke. Im Steigerwald und auf der fränkischen Platte zuhause, wünscht sie sich offene Tümpel oder Fahrspuren im Wald, die sich mit Wasser füllen. Die gibt es aber immer weniger, auch wenn die Förster beispielsweise in der Klinge bei Sulzfeld und im Iphöfer Stadtwald gezielt mit dem Bagger anrücken, um den Lebensraum für die Unke zu verbessern. Um den Bestand zu sichern, reicht das nicht aus. Doch es muss sich jetzt etwas tun: „In fünf oder zehn Jahren brauchen wir nicht mehr anzufangen“, ist Lang sicher. „Dann ist die Gelbbauchunke verschwunden.“

Zwei Fachreferenten gibt es im Landratsamt für den Naturschutz – das reicht nur aus, um die Bereiche im Auge zu haben, die besonders schützenswert sind. Die Astheimer Sande, den Sandmagerrasen in Marktsteft, den Kranzer in Großlangheim, das Rügerrieth, den Klosterforst, den Schwanberg, den südlichen Steigerwald und einige mehr. „Das sind die Bereiche, um die wir uns kümmern“, sagt Dieter Lang. „Aber mehr als die Hotspots schaffen wir nicht.“ Um erfolgreicher zu sein im Natur-, Arten- und Klimaschutz müsse man in die Fläche gehen. Dazu fehlen die Ressourcen im Amt. Man ist auf die Unterstützung von Privatinitiativen angewiesen.

Doch nicht nur aus Gründen der Personalstärke ist Naturschutz in der Praxis oft schwierig. Da ist die auch Technisierung. Ein Beispiel: Früher wurde das geschlagene Holz mit dem Pferd aus dem Wald gezogen. Die Spuren im Boden boten vielen Tieren idealen Lebensraum. Heute greifen Harvester zu und arbeiten so bodenschonend, dass kaum „Wunden“, also Schürfstellen, entstehen. Die Kröten haben das Nachsehen.

In der Landwirtschaft wirken sich bestimmte Pflanzenschutzmittel schädlich auf die Artenvielfalt aus. Es fehlt an blühenden Wiesen und Ackerrändern. „Aber die Landwirte müssen ja auch ihr Geld verdienen.“ Dass dies oft wenig ist, hängt wiederum mit dem Verkaufsverhalten der Verbraucher zusammen. „Jeder will beim Schnitzel die 100 Gramm für 99 Cent“, so Lang. Dass das Auswirkungen auf die Umwelt hat, bedenkt kaum jemand.

Weist eine Gemeinde ein Baugebiet am Ortsrand aus, bleibt auch das nicht ohne Folgen für die Natur. Nicht nur, weil Flächen versiegelt werden. Gut möglich auch, dass damit Bäume verschwinden, in denen der Wendehals lebt. Ein kleiner Specht mit einem prägnanten Ruf, gefährdet, aber noch nicht vom Aussterben bedroht. „Es interessiert keinen, dass der Wendehals dann aus diesem Ort verschwindet“, sagt Lang. Es sei schwierig, ein Baugebiet deshalb zu verbieten. Aber wenn die Bäume für den Wendehals in jedem Ort verschwinden, wird es ihn irgendwann im ganzen Land nicht mehr geben.

Und der Sand, Kies und Gips, die fürs Bauen benötigt werden? Die Ressourcen sind da, doch ihr Abbau hat Folgen. An jedem Stück Land hängen hunderte von Tierarten. „Wenn Sandgebiete verschwinden, gehen jede Menge Arten verloren.“ Der Blick des Fachreferenten wandert hinüber zum Kasten an der Wand, als er das sagt. Man kommt immer zurück auf den gefährdeten Bestand der Wildbienen.

Den Lebensraum der Bienen, Insekten und andere Tiere zu verbessern, dazu kann jeder Einzelne einen Beitrag leisten. „Gerade im Hausgarten kann man ganz viel tun“, betont Dieter Lang. Wer nicht nur englischen Rasen anlegt, sondern blühende Sträucher, einen Steinhaufen für Eidechsen, Nistkästen für Vögel, einen Tümpel ohne Fische und eine offene Stelle am Boden für die Bienen bietet, tut viel für die Artenvielfalt. „Wenn man dann noch mehrere solcher Gärten nebeneinander hat, dann kann sich was entwickeln.“