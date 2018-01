Die unendlich lange Suche nach einem Logo für Wiesentheid

Gut Ding braucht Weile. Nach der langen Debatte über den geeignetsten Standort für die Kinderkrippe beschäftigt sich der Marktgemeinderat Wiesentheid nun ausführlich mit dem neuen Logo der Gemeinde. Auch in der Sitzung am Donnerstagabend gab es keine Entscheidung, dafür soll nun ein Workshop eingerichtet werden. Michelle Engelbrecht, die einen Wettbewerb gewonnen hat und mit der Arbeit beauftragt ist, hatte den Wünschen des Marktgemeinderates entsprochen und die Vorgaben mit eingearbeitet. Sechs Vorschläge, auch mit den Schriftzügen „Wiesentheid“ und „Markt Wiesentheid“, mit und ohne Autobahn, standen nun zur Diskussion. Erneut gingen die Meinungen über das Logo auseinander. Otto Hünnerkopf (CSU) wollte nur Kirche, Rathaus und Schloss. „Das ist für jeden klar“, ist er überzeugt. Anders sah dies hingegen sein Fraktionskollege Stefan Möhringer, der gerne zusätzlich die Autobahn besser eingearbeitet hätte. Peter Fechner (CSU) hingegen sah keine Notwendigkeit, im Logo auf eine Verkehrsanbindung hinzuweisen. Andere Städte hätte auch keine Autobahnen oder Flughäfen als Erkennungsmerkmal. Für Frank Hufnagel (Grüne) war alles zu bunt und zu kleinteilig, Helma Schug (CSU) hingegen finden die Farben gut, würde aber das Grün des Schlosses dezenter machen oder dies gar in Grau abbilden. Nur mit Rathaus und Kirche, getreu dem Motto „Weniger ist mehr“, könnte sich Andreas Laudenbach (WOW) anfreunden. Letzterem widersprach Walter Rosentritt (WG Reupelsdorf), da Kirche, Rathaus und Schloss die „drei Silhouetten Wiesentheids“ seien. Rot und Grün seien zudem die Wiesentheider Farben, betonte Michael Rückel (Bürgerblock/FW). Manche Entwürfe waren Heinrich Wörner (Bürgerblock/FW) „zu klerikal“, was Hünnerkopf unverzüglich zurückwies. Da der Antrag von Robert Kaiser (FW Feuerbach), über die Entwürfe abzustimmen, mehrheitlich abgelehnt wurde, folgte der Marktgemeinderat dem Vorschlag von Andreas Laudenbach, einen Workshop einzurichten. Dabei soll nichtöffentlich zusammen mit Michelle Engelbrecht direkt am Computer gearbeitet werden, damit das Logo vielleicht doch noch, wie es Michael Rückel wünscht, 2017 Gestalt annimmt. „Am Ende sollen wir alle glücklich sein“, verteidigte Hufnagel die laut Bürgermeister Werner Knaier (CSU) in manchen Teilen Wiesentheids schon belächelte Zeitdauer der Logo-Findung. Einig war man sich zumindest beim Schriftzug: Dieser soll dem des barocken Wiesentheids gleichen.