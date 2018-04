Die „Sinnliche Sissi“ legt einen Frühstart hin

„Wir freuen uns auf einen blühenden Landkreis Kitzingen“, sagte Landrätin Tamara Bischoff am Sonntagvormittag bei der Eröffnung des Tags der offenen Gärtnereien in Etwashausen. Dass es wahr werden wird, mit dem blühenden Landkreis, zeigte sich schnell: Die Kunden strömten noch während der Eröffnungsreden in die großen Glashäuser, um sich mit blühendem Grün zu versorgen.

Die Nase vorn

Die Etwashäuser Gärtnereien hatten einmal mehr die Nase vorne. Nicht nur, dass sie den am gleichen Tag stattfindenden Kitzinger Frühling eröffnen, sie liegen auch bei den Pflanzen des Jahres in Führung, wie der Leiter des Gartenbauzentrums Nordbayern, Nikolai Kendzia bestätigte – diese werden eigentlich erst in den kommenden Tagen offiziell vorgestellt, zu kaufen waren sie in der Kitzinger Gärtnervorstadt aber schon am Sonntag. Gemeint sind die Petunie „Sinnliche Sissi“, die von April bis zum ersten Frost mit immer neuen Herzmustern blüht und das Gemüse des Jahres, die Naschpaprika Dulcia.

Appell

Kendzia appellierte an die Kunden: „Es macht viel Sinn, in Fachgärtnereien zu kaufen“, denn dort finde auch eine fundierte Beratung statt. Für die Landrätin ist der Gartenbau im Landkreis auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Gartenbaubetriebe sorgen nicht nur für einen blühenden Landkreis, sie machen es auch möglich, im harten EU-Wettbewerb zu bestehen.

Gärtnertaxi

Jetzt zu Saisonbeginn sei die Pflanzenauswahl naturgemäß am reichhaltigsten, sagte Gärtnerobermeister Heinrich Lang, der durch den Reigen der Grußworte führte. Mit dem Gärtnertaxi konnten die Besucher die Gärtnereien Lauck und Hummel und die AWO-Gärtnerei bequem erreichen und die Angebote vergleichen. Dazu gab es an jeder Station weitere Attraktionen.