Die Siedlung hängt am Tropf

Ja, sie hört auf. Am 30. September ist Schluss. Dann schließt Dr. Christa Schorr ihre Praxisräume in der Kitzinger Siedlung. „Es wird wahrscheinlich kein neuer Arzt in die Räume einziehen.“ Mehr will sie gegenüber der Zeitung nicht sagen. „Ich bin kein Mensch der Öffentlichkeit.“

Von einer „hochakuten Situation“ spricht Gabriele Willius. Die Hausärztin wird überrannt von Anfragen. Sie versucht, wenigstens die dringenden Fälle und die Patienten, die nicht mehr mobil sind, aufzufangen. Zum Glück haben sich einige Kollegen in der Kitzinger Innenstadt bereit erklärt, ebenfalls Patienten zu übernehmen. Dennoch: Die neue Situation bedeutet einen deutlichen Mehraufwand für die zwei verbliebenen Ärzte in der Siedlung. Dabei haben sie so schon mehr als genug zu tun.

„Wo sollen wir denn hin“

Vier Hausarztpraxen hat es vor ein paar Jahren noch in der Siedlung gegeben. In zweieinhalb Monaten werden es nur noch zwei sein. Etwa 5000 Menschen leben in dem Stadtteil. Kein Wunder, dass dem Mann, der vor kurzem in der Redaktion angerufen hat, immer wieder die Stimme bricht. „Helfen Sie uns“, hat er gebeten. „Wo sollen wir denn hin?“ Ende 70 sei er und einer von vielen in der Siedlung, die befürchten, nach der Schließung der Praxis von Dr. Christa Schorr ohne Hausarzt dazustehen. Der Rentner ist enttäuscht von der Stadt, andere Gemeinden wie Iphofen hätten vorgesorgt, ein Ärztehaus gebaut und somit die medizinische Versorgung gesichert. „In Kitzingen bauen sie ein Fastnachtmuseum und teure Wohnungen, die sich nur Reiche leisten können“, ärgert er sich. „Aber um uns kümmert sich keiner. Wir brauchen noch einen Arzt in der Siedlung!“

Dr. Wolf-Rüdiger Weise empfängt an den Vormittagen seine Patienten in der Praxis und macht an den Nachmittagen Hausbesuche. Klingt ganz normal, ist es aber nicht. Dr. Weise ist 74 Jahre alt. 1978 hat er seine Praxis in der Thüringer Straße eröffnet. Fast 40 Jahre ist er für die Patienten in der Siedlung da. „Ein schöner Beruf“, sagt er. Obwohl er auch seine Schattenseiten kennt. „Mit Nobby Blüm fing es an“, sagt er. Der ehemalige Gesundheitsminister hat ein Mehr an Vorschriften eingeführt – und ein Weniger an Gehalt. Um 20 Prozent sind die Gewinne teilweise eingebrochen. In der freien Wirtschaft würden die Gewerkschaften auf die Barrikaden gehen, zu Warnstreiks aufrufen. Bei den Ärzten hat sich kaum Widerstand geregt. „In Sachen Verhandlungsgeschick sind die Ärztevertreter leider Weicheier“, bedauert Dr. Weise. Für die Ärzte stehe nun mal die Gesundheit und die Versorgung der Patienten im Vordergrund. „Diese Haltung wird ausgenutzt“, bedauert er.

Seit einigen Wochen klagen allerdings immer mehr Regionen über einen Hausärzteschwund – und der Blick in die Zukunft schaut nicht besser aus. Das Durchschnittsalter der Hausärzte liegt bayernweit bei rund 55 Jahren, in Kitzingen ist jeder dritte Hausarzt älter als 60. „Es wird dramatisch eng werden“, prophezeit Dr. Edgar Gramlich.

Der Albertshöfer ist nicht nur Allgemeinmediziner und Sprecher der Hausärzte im Landkreis Kitzingen. Er ist auch Weiterbildungsbeauftragter der Uniklinik Würzburg für Hausärzte. In seinen Seminaren verfolgt er das Ziel, junge Kollegen für den Beruf des Hausarztes zu begeistern. „Aber sie werden viel zu oft in andere Teilbereiche abgeworben“, bedauert er. Warum das so ist? Dr. Gramlich muss nicht lange überlegen. Immer neue Vorschriften, immer weniger Erlös. Der bürokratische Aufwand steigt, der Gewinn sinkt. „Unser zeitlicher Aufwand wird nicht gerecht honoriert“, kritisiert er und fordert ein schnelles Umdenken. „Uns läuft die Zeit davon.“

In der Kitzinger Siedlung beginnt spätestens am 1. Oktober eine neue Zeitrechnung. Dann wird Dr. Schorr ihre Praxis geschlossen haben. Bianca Tröge weiß aus vielen Gesprächen um die Sorgen der Siedler. Die Referentin für Stadtteilförderung hat das Thema in der letzten Sitzung der AG Soziale Stadt angesprochen. Die Idee: Ein Ärztehaus entsteht in Kitzingens größtem Stadtteil. „Wir haben dieses Ziel in die Fortschreibung der IHK mit aufgenommen“, erklärt Tröge. Große Hoffnung macht sie sich diesbezüglich allerdings nicht. Realistischer erscheint da eine Lösung im Mühlenpark. Michael Goller könnte dort Räume für eine Arztpraxis vorhalten. „Aber was helfen Räume, wenn es keine Ärzte gibt“, sagt Tröge.

Elf Jahre Ausbildung

Letztendlich ist es auch und gerade ein Problem der großen Politik und der gewachsenen Strukturen. Wer Hausarzt werden will, der muss viel Zeit in seine Ausbildung investieren. Elf Jahre ohne nennenswerte Einnahmen gehen ins Land, ehe Ärzte gut verdienen. Dann müssen sie einen Großteil ihrer Energie und Zeit in Bürokratie und Verwaltungsarbeit stecken. „Es geht auch anders“, weiß Dr. Weise. In der Schweiz nehmen Spezialisten den Ärzten die Verwaltungsarbeit ab. Kein Wunder, dass rund 30 Prozent der Ärzte, die in der Schweiz praktizieren, aus Deutschland stammen. Auch in England und Skandinavien sind deutsche Ärzte tätig. Nach einer langen und kostspieligen Ausbildung zieht es sie wegen der besseren Rahmenbedingungen ins Ausland. In Deutschland wird der Ärztemangel gleichzeitig größer. Dr. Weise appelliert deshalb an die Politik: „Lasst uns Ärzte einfach Ärzte sein.“

Er selbst denkt auch mit 74 Jahren nicht ans Aufhören. Die Entwicklung in der Siedlung bereitet ihm allerdings Kopfzerbrechen. Die Patienten von Frau Dr. Schorr müssten schließlich irgendwie versorgt werden. Dr. Weise will zumindest die älteren Patienten, die in der Nähe seiner Praxis wohnen, aufnehmen. Das bedeutet noch mehr Arbeit und noch mehr Verantwortung. Und das mit 74 Jahren.