Die Ruhe vor dem Ausgabensturm

Mit 319 Euro Schulden pro Einwohner (Vorjahr 372 Euro) ist der Markt Schwarzach zurzeit auf Rosen gebettet. Bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von 670 Euro bei ähnlich großen Gemeinden in Bayern steht der 3600-Seelenort finanziell auf der Sonnenseite im Freistaat. In der ersten von fünf Bürgerversammlungen im Markt Schwarzach trat Bürgermeister Volker Schmitt am Montagabend im Hörblacher Feuerwehrhaus vor circa 30 Zuhörern auf die Euphoriebremse. In den nächsten Jahren stehen mehrere größere Investitionsprojekte auf der Agenda des Marktgemeinderats. So werden beispielsweise die Sanierung der Volksschule Schwarzacher Becken und der Neubau der Fußgängerbrücke in Münsterschwarzach den Schuldenstand deutlich anschwellen lassen.

Dicker Brocken

Die Baukosten für die Volksschule wurden zuletzt auf 7,5 Millionen Euro geschätzt. Ein dicker Brocken, den es trotz Förderung durch die Regierung von Unterfranken zu schultern gilt. „Es ist die kostenintensivste Baumaßnahme in der Geschichte des Marktes“, erklärte das Gemeindeoberhaupt. Die Schüler sollen in der Bauzeit von etwa zwölf Monaten in Containern unterrichtet werden. 400 Quadratmeter neue Fläche entstehen bei dem Projekt, unter anderem für die Mittagsbetreuung. Der gesamte Komplex wird behindertengerecht gestaltet, so Schmitt, der prophezeite: „Die Maßnahme wird unsere ganzen Kräfte bündeln.“

Die drei Kindergärten sind überfüllt, platzen aus allen Nähten. 158 Mädchen und Jungen werden dort betreut. Weil im Januar weitere 20 Kinder hinzukommen, muss der Kindergarten in Münsterschwarzach baulich erweitert werden. Knapp zwei Millionen Euro wird der Erweiterungsbau kosten. Schmitt rechnet mit staatlichen Zuschüssen in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Sofern die Planung für den neuen Kindergarten fertig ist, soll mit dem Erweiterungsbau in der Sonnenstraße 2018 begonnen werden.

Positiv sieht Schmitt die Entwicklung des Gewerbegebiets, in dem es mittlerweile nur noch wenige Baulücken gibt.

Zug um Zug saniert die Gemeinde die Abwasserkanäle. Zurzeit werden im Ortsteil Gerlachshausen die Rohre in offener Bauweise und später im Inliner-Verfahren erneuert. Auch in Hörblach stehen in den kommenden Jahren die Kanalsanierungen an. „Ich warne Sie schon einmal vor“, wandte er sich an die Anwesenden. Tief liegende Kanäle und das Grundwasser werden in Hörblach die Kanalreparaturen verkomplizieren. „Das wird ebenfalls ein Millionenprojekt“, erläuterte der Ortschef. Erfreulich ist für ihn der Fortschritt beim DSL-Ausbau. Düllstadt und das Gewerbegebiet stehen als letztes vor dem Glasfaserausbau. Dann sind alle Ortsteile auf der schnellen Datenautobahn angekommen.

Neues Feuerwehrauto

Freuen können sich die Hörblacher Floriansjünger. Sie erhalten ein Ersatzfahrzeug für ihr 30 Jahre altes Tragspritzenfahrzeug zum Preis von 124 000 Euro. Im April oder Mai 2018 soll es ausgeliefert werden. Die Aktiven der Feuerwehr Düllstadt schließen sich als Löschgruppe der Hörblacher Wehr an.

Neue Spielgeräte hat der Spielplatz Hörblach-Nord bekommen. Die Kosten belaufen sich auf 12 500 Euro. Eine Eventhalle und ein Wohnmobilstellplatz könnten laut neuem Tourismuskonzept an den Hörblacher Seen entstehen. Schmitt forderte die Hörblacher auf, bei der Gestaltung des Seengebiets aktiv in der Ideenschmiede mitzuwirken. Der Sand- und Kiesabbau im Bereich „Wethäcker“ in Hörblach soll in vier Jahren abgeschlossen sein.