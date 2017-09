Die Reise zum eigenen Ich

Der Name ist Programm. Im „Zentrum für ganzheitlichen Zeitvertreib“ vergeht die Zeit wie im Flug. Und alle Sinne werden dabei angesprochen. „Denn alles ist mit allem verbunden“, sagt Stephan Schelbert.

Inge Vicedom gibt weißen Salbei in eine Schale und zündet ihn an. Der Rauch kräuselt sich bis zur Decke der ehemaligen Scheune, die Inge Vicedom und Stephan Schelbert in liebevoller Kleinarbeit in einen Gruppenraum umgebaut haben. Der 50-Jährige verteilt die Rauchschwaden mit seiner Adlerfeder. „Das klärt den Raum“, sagt er und reicht Schale und Feder weiter. Nun kann eine Stunde „Bewusstseinscoaching mit dem Medizinradwissen“ beginnen.

Darstadt, ein kleiner Ort in einem Seitental des Mains. 200 Einwohner. Mittendrin das „Zentrum für ganzheitlichen Zeitvertreib“. Vor 20 Jahren hat der gelernte Landschaftsgärtner aus Himmelstadt das Anwesen gekauft – und viel Arbeit hineingesteckt. Heute beherbergt es eine Gemeinschaftsküche, drei Gästezimmer und einen geräumigen Seminarraum. Etwas außerhalb von Darstadt befindet sich ein weiteres Grundstück für die Schwitzhütte und das Tipi.

Die beiden Absolventen der mehrjährigen Ausbildung „Gaia-Schamanismus“ empfangen an rund 30 Wochenenden im Jahr neugierige Besucher aus ganz Deutschland zu Kursen wie „Kraftplatzreise und Vollmond“ oder zum „Tanz der acht Richtungen“. Vor 15 Jahren hätte Stephan Schelbert bei dieser Vorstellung selbst den Kopf geschüttelt.

„Ich war ein Zweifler“, erinnert er sich. Dennoch ist er aus reiner Neugier zu einem Wochenendseminar gefahren. Bogenschießen und Erfahrungen in der Natur standen auf dem Programm. Zehn Männer, die sich niemals vorher gesehen hatten, reisten an. „Viele mit Problemen“, erinnert er sich. Der gelernte Landschaftsgärtner hatte selbst ein Problem – als er zur Baumzeremonie gebeten wurde. „Ich habe mir gedacht: Mit Bäumen rede ich sicher nicht“, denkt er schmunzelnd zurück. Doch er hat sich darauf eingelassen und gemerkt, wie wohltuend die Rituale auf die gesamte Gruppe wirkten. Zum Abschluss seines ersten spirituellen Wochenendes blickte er in zufriedene Gesichter und leuchtende Augen. „Da war in zwei Tagen eine Offenheit entstanden.“ Für Schelbert war klar: Er muss mehr über den Schamanismus in Erfahrung bringen.

Sieben Jahre haben er und Inge Vicedom in eine grundlegende Ausbildung bei ihrem Lehrer Helmut Christof/Sunwalker, investiert und dabei ihre Kraftnamen „Eagle Feather“ beziehungsweise „Tanzende Adlerfrau“ bekommen. „Im achten Jahr waren wir so weit und konnten unser Wissen in Achtsamkeit nach außen tragen“, sagt Inge Vicedom. Mit anderen Worten: Sie konnten schamanisch arbeiten – auch wenn sich Stephan Schelbert als „nicht erleuchtet“ bezeichnet. Wie auch? Das Wissen der Schamanen in den Naturvölkern reicht Jahrhunderte zurück, ist von Generation zu Generation weitergegeben worden. In Europa sei dieses Wissen durch die Inquisition im Mittelalter verloren gegangen. Erst langsam kehre es wieder zurück. Schelbert und Vicedom sehen sich als Mittler dieser uralten Traditionen.

Ihre Angebote umfassen Wochenenden in der Schwitzhütte, Trance-Tanz, eine Kraftplatzreise oder eine lange Trommelnacht – von 19 bis 6 Uhr in der Früh. Stets inklusive: intensive Gespräche, neue Erfahrungen und eine Bewusstseinserweiterung. „Bei der Trommelnacht öffnet sich ein anderer Raum“, erklärt Schelbert. „Man kommt auf eine andere Ebene.“ Kein Teilnehmer könne bei dieser intensiven und ausdauernden Erfahrung in seinem Alltagsbewusstsein bleiben. Schelbert und Vicedom arbeiten mit und in der Natur – und vor allem mit den Menschen, die zu ihnen kommen.

Die Gäste im „Zentrum für ganzheitlichen Zeitvertreib“ kommen aus allen Berufsschichten. Zwischen 25 und 60 Jahre sind sie in der Regel alt. Es gibt aber auch Ausnahmen. Schelbert erinnert sich an eine 76-jährige Dame aus München, die nach dem Tod ihres Mannes etwas Neues ausprobieren, noch einmal eine ungewöhnliche Erfahrung machen wollte. Sie buchte ein Wochenende mit Schwitzhütte – „und fuhr beseelt wieder nach Hause“.

Die Gäste reisen aus ganz Deutschland an, in letzter Zeit kommen immer mehr aus der näheren Umgebung. „Der Bedarf steigt“, sagt Schelbert. Er weiß auch, warum: Immer mehr Menschen fehlt die Erdung, das Bodenständige, sie fühlen sich entwurzelt in unserer schnell-lebigen Zeit. Viele suchen Hilfe bei Ärzten und Psychologen. „Weil ihnen die Basis für ein gesundes Seelenleben fehlt.“ Diese Basis gründet nach seiner Überzeugung in einem gesunden Selbstwertgefühl. „Das muss sich jeder selbst erarbeiten“, sagt er. Die schamanischen Übungen könnten dabei helfen: „Wir können die Menschen unterstützen, ihnen Räume öffnen, damit sie ihren Ursprung wieder finden und sich erinnern, wer sie wirklich sind.“ Den Weg gehen müsse jeder selbst.

Klingt alles ein wenig abgehoben und sehr theoretisch. Ist es aber nicht. Vicedom und Schelbert suchen den Kontakt zu ihren Gästen. Vor allem bei der Arbeit mit dem Medizinrad, dem Fundament ihrer Tätigkeit. Ähnlich wie bei einer Familienaufstellung geht es dabei darum, die aktuellen Sorgen und Bedenken auszuloten und miteinander ins Gespräch zu kommen. Immer wieder komme es vor, dass ein Teilnehmer ein Problem anspricht, das einem anderen gerade auf der Seele brennt. Heilung durch Reflexion nennt das Schelbert.

Und wie funktioniert die Arbeit mit dem Medizinrad? Inge Vicedom nimmt ihre rituelle Pfeife, verbindet den Pfeifenkopf mit dem Pfeifenstiel – was für die Verbindung des männlich und weiblichen Prinzips steht. Sie ruft dabei „Großmutter Erde, Großvater Sonne“, die Pflanzen und Tiere, aber auch die Träume und die Verhaltensmuster an, bei dem Prozess zu helfen. „Wir werden von all diesen Kräften geführt“, sagt sie. „Deshalb ist es auch wichtig, sie in diese Zeremonie einzubinden.“

Im Alltag würden diese Kräfte sowieso jeden Menschen begleiten. Davon sind die beiden Schamanen überzeugt. Die meisten Menschen hätten allerdings die Bindung zu diesen Kräften verloren. „Die wollen wir wieder stärken“, erklärt Schelbert. Das Medizinrad, eine Scheibe, auf der Symbole für jede Himmelsrichtung stehen, ist dafür ein guter Ort.

Von acht Steinen ist der geschützte Raum des Medizinrades begrenzt, in jedem Feld herrscht eine andere Energie. Im Süden das innere Kind und die Gefühle – der Fluss des Lebens. Hier beginnt die Reise. Sie führt über das weibliche Prinzip und die „Intuition“ zum Weg des Erwachsenen und zur Kraft der Gedanken – bis hin zum männlichen Prinzip im Osten, das für die Begeisterung und Selbstbestimmung steht.

In dem Feld, das einen – aus welchem Grund auch immer – anspricht, bleibt man stehen. Das Gespräch nimmt seinen Lauf. Die Reise zum eigenen Ich beginnt.

