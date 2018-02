Die Prader kommen zum Stadtfest

Das Ziel des Freundeskreis der Partnerstädte für das kommende Jahr ist klar: noch mehr Kitzinger mit ins Boot nehmen. Deutlich wurde dies bei der Jahreshauptversammlung.

Alt-Oberbürgermeister Bernd Moser lobte auch die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Freundeskreis. „Ich danke OB und Stadtrat für die kontinuierliche, auch finanzielle Unterstützung zum Gelingen und Gedeihen der Partnerschaften.“ Namentlich dankte Moser Hauptamtsleiter Ralph Hartner als Repräsentant der Verwaltung und seinem Team vom Hauptamt. Dank gebühre auch all den Kitzinger Gastfamilien, die ohne Mitglieder zu sein, im vergangenen Jahr wieder großzügige und engagierte Gastgeber für die Freunde aus den Partnerstädten waren.

Für den Frieden gekickt

Karin Winkler ging auf die Bürgerfahrt in die italienische Partnerstadt Montevarchi unter Führung von Bürgermeister Stefan Güntner ein. Die Einladung stand unter dem Motto „Kick für den Frieden“ in Gedenken an den 24. Mai 1915, an dem Italien in den Ersten Weltkrieg eintrat. Die Kitzinger Mannschaft belegte den zweiten Platz. Da in Montevarchi in den nächsten Monaten Wahlen anstehen, muss abgewartet werden, wann die Freunde wieder beschlussfähig sind und eventuell nach Kitzingen kommen, so Winkler.

Jocelyne Nicoly berichtete über das Konzert mit „Cafe de la mer“ im Marktbreiter Rathaus, das in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Marktbreit stattfand. „Ein toller Abend“. Dabei stieß auch die touristische Vorstellung der Kitzinger Partnerstadt Prades auf großes Interesse. Die Bürgerfahrt im September 2015 führte die Kitzinger per Flugzeug drei Tage in den spanischen und vier Tage in den französischen Teil Kataloniens. In Prades wurden die Kitzinger mit Oberbürgermeister Siegfried Müller vom Comité des Jumelage mit einem Buffet empfangen. Ausflüge ans Meer und in die Pyrenäen füllten die Tage aus. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der französischen Partnerschaft lud Bürgermeister Jean Castex zu einem Empfang und überreichte dem Kitzinger OB eine moderne Plastik aus Acrylglas, die aufgrund ihrer Größe von einer Gastfamilie nach Deutschland mitgenommen wurde.

Aus dem Dornröschenschlaf erweckt wurde das ehemalige Kitzinger Roxy Kino beim Jugendfilmfestival zwischen Unterfranken und dem französischen Calvados durch den Bezirk Unterfranken. Über 100 junge Leute aus Frankreich waren zu Gast. Im Namen des Kitzinger Partnerschaftsvereins übernahm das Ehepaar Nicoly die Betreuung. Vom 11. bis 19. März 2016 fährt das Armin-Knab-Gymnasium zum Schüleraustausch nach Prades.

Prader kommen zum Stadtfest

Anfang Juni wird eine Delegation aus Prades zum Kitzinger Stadtfest erwartet. Beim „Rendezvous der Sinne“ des Partnerschaftsvereins am 30. September in der Rathaushalle wird die katalanische Seite Frankreichs mit Genuss und Musik vorgestellt, so Jocelyne Nicoly.

Die Aktivitäten mit der polnischen Partnerschaft Trzebnica (Trebnitz) stellte Claus Lux vor. Zum Stadtfest im Juni kam eine Delegation aus Trebnitz mit dem Bus und mit dem Fahrrad nach Kitzingen. Die polnischen Radler beteiligten sich auch begeistert am Bonus-Lauf der VR-Bank. Als weiteren Schritt zur Festigung der Partnerschaft bezeichnete Lux die Unterzeichnung der Kooperation der beiden Musikschulen Trebnitz und Kitzingen. Der letzte Höhepunkt des Besuches war der Freundschaftsabend im Römerhof, bei dem Bürgermeister Marek Dugloczima Oberbürgermeister Siegfried Müller ein Bild mit dessen Konterfei überreichte.

Eine Kitzinger Delegation wird vom 16. bis 20. September zum Apfelfest nach Trebnitz fahren. Dabei wird auch die unweit von Trebnitz gelegene Stadt Breslau besucht, die heuer europäische Kulturhauptstadt ist.