Die Nacht, als die Synagoge brannte

Mit der traditionellen Kranzniederlegung vor und einem Vortrag in der Alten Synagogen gedenkt die Stadt Kitzingen zusammen mit dem Förderverein Alte Synagoge am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr der Opfer der Reichspogromnacht. Dabei wird Oberbürgermeister Siegfried Müller an die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 erinnern, in der bei einer vom nationalsozialistischen Regime organisierten Zerstörung von Einrichtungen jüdischer Bürger auch in Kitzingen die Synagoge brannte. Im Anschluss an die Kranzniederlegung wird in der „Synagoge in der Synagoge“ das Kaddisch gebetet.

Musikalisch umrahmt wird die Gedenkfeier vom Ensemble Well-Blech aus den Dekanaten Kitzingen/Uffenheim. Um 20 Uhr findet im Großen Saal der Alten Synagoge eine Zeitzeugenbegegnung mit Eva Erben statt. Unter dem Titel „Mich hat man vergessen“ gibt sie bei einer Lesung, im Gespräch und im Filmausschnitt Einblick in ihre außergewöhnliche Biografie, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei diesem Veranstaltungsteil sind auch Gäste aus der Christlich-jüdischen Gesellschaft und der Israelitischen Gemeinde Würzburg zu Gast.