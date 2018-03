Die Musikkönige der Kirchweih

(car) Es ist seit Jahren Tradition, dass am Wiesenbronner Bürgerauszug neben Bürgern und Burschen auch die Musikanten ihren Schuss auf die Scheibe abgeben dürfen. So findet innerhalb der Blaskapelle ein großer Wettbewerb statt. In diesem Jahr traf der Trommler Heiko Flori aus Münchsteinach am besten. Ihm folgten Arthur Pfannes als Zweiter und den dritten Platz belegte Werner Ritz, beide aus Großlangheim. Nach der Bekanntgabe des besten Schützen spielten sich die Großlangheimer selbst ein Ständchen und Bürgermeisterin Doris Paul ließ sie hochleben.