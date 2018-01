Die Marktstefter rollen den roten Teppich aus

Marktsteft Das Dutzend ist voll. Die SteFaNa (Stefter Fastnacht) feiert ihren 12. Geburtstag! Grund genug für den Marktstefter Turnverein, am Faschingssamstag, 10. Februar, um 19.11 Uhr den roten Teppich in der Mehrzweckhalle auszurollen und jede Menge Stars und VIPs darauf zu begrüßen. Aktuelle Chartstürmer, Helden der Kinoleinwand und Berühmtheiten aus Sport und Politik werden erwartet. Melanie Münch, die Trainerin der Marktstefter Männergarde, verrät im Interview, wie sie ihr Team auf diesen Abend vorbereitet – und was die Zuschauer sonst noch so alles erwartet.

Frage: Die 12. SteFaNa steht ganz im Zeichen der Stars und Sternchen. Könnt Ihr denn schon verraten, welche „Promis“ durchs Programm führen werden?

Melanie Münch: Nachdem die SteFaNa mittlerweile wirklich überall berühmt und berüchtigt ist, lässt es sich Marilyn Monroe (alias Tanja Adam) nicht nehmen, höchstpersönlich vorbeizuschauen. Unterstützt wird sie bei der Moderation von ihrem Schauspielkollegen John Travolta (Alex Schmidt). Die beiden werden alle weiteren Stars und Prominenten empfangen und den Abend in Reimform gekonnt und mit Witz erneut zu einem unvergesslichen Spektakel machen. Wir Organisatoren sind wirklich schon sehr gespannt, wie unsere Gäste das Thema in diesem Jahr wieder mit genialen Kostümen einzigartig ausschmücken werden und welcher Star uns am Faschingssamstag übers Parkett läuft.

Es wird ein Gewinnspiel geben. Geht es dabei ums beste Kostüm?

Melanie Münch: Wir haben in diesem Jahr sehr wohl überlegt, ob wir nicht eine Kostümprämierung anstelle der bisher üblichen Gewinnfrage machen wollen. Jedoch waren wir uns auch der damit verbundenen Last auf unseren Schultern bewusst: In jedem Jahr finden sich unzählig viele atemberaubende, fantasievolle und oftmals mit viel Liebe selbst entworfene Kostüme auf dem Parkett. Wer soll hier entscheiden, welches das beste ist? Darüber wollten wir nicht urteilen müssen. Aus diesem Grund bleiben wir bei einer Gewinnfrage. Die Chancen auf eine Leckerei oder einen Gutschein von lokalen Gaumenschmaus-Anbietern stehen gut, da es zahlreiche Preise geben wird.

Ein Höhepunkt ist jedes Jahr der Auftritt des Männerballetts. Wie bekommen Sie als Trainerin die wintermüden Jungs denn munter?

Melanie Münch: Das Männerballett ist eine Herzenssache von Anni Günzler und mir. Und auch die Jungs sind in diesem Jahr wieder hochmotiviert. Besonders freut uns, dass wir unter den 15 Jungs nicht nur junge Tänzer mit 18 Jahren haben, sondern dass auch wieder Tänzer, die eigentlich schon in den „Ruhestand“ gewechselt waren, zurückgekommen sind. Schon seit November wird fleißig trainiert und wenn doch mal ein Tiefpunkt herrscht, dann locken wir mit eben mal mit 'ner guten Brotzeit und natürlich, wie es sich in der Bierstadt gehört, mit Getränken zum Training (lacht). Unser Anspruch ist es, jedes Jahr noch eins drauf zu packen. Und ich bin mir sicher, das wird uns auch in diesem Jahr gelingen. Die Gruppe gibt es schon seit Jahrzehnten und einige der Männer sind auch schon von Beginn an dabei. Toll ist, dass es mittlerweile so eine bunt gemischte Truppe ist.

Wer entscheidet, welches Thema beim Auftritt umgesetzt wird?

Melanie Münch: Das machen wir Trainerinnen und es ist tatsächlich jedes Jahr die größte Herausforderung. Mit am spannendsten ist es, die Reaktion der Jungs zu sehen, wenn wir ihnen das Thema vorstellen. Man muss ihren Mut schon bewundern, denn sie lassen sich wirklich immer ohne Wenn und Aber auf unsere Ideen ein. Und auch wenn erst mal alle ein Fragezeichen im Gesicht haben, dauert es nicht lange, bis sie voll und ganz in ihrer Rolle aufgehen. In diesem Jahr werden nach dem Auftritt alle Besucher der SteFaNa wissen, was es wirklich mit der Geschichte von den Bienchen und Blümchen auf sich hat... Und man kann sich darauf verlassen, dass die Jungs das zu einem Spektakel machen. Ich spreche aus Erfahrung, denn bei dem Thema wurde auch das eine oder andere Training schon zur echten Herausforderung für die Lachmuskeln.

In Marktsteft gibt es auch ein Damenballett. Was für einen Auftritt dürfen die Zuschauer denn von den Frauen erwarten?

Melanie Münch: Auch das Damenballett besteht schon sehr lange, schon länger als es die SteFaNa gibt. Mittlerweile hat sich das alte Team natürlich in ein jüngeres gewandelt und auch bei den Trainern gab es schon den einen oder anderen Wechsel. Nachdem letztes Jahr Räuber und Polizisten unsere Mehrzweckhalle unsicher gemacht haben, werden uns unsere Damen in diesem Jahr mit auf hohe See im Kampf mit Piraten nehmen.

Wie viele Aktive stehen an dem Abend in etwa auf der Bühne?

Melanie Münch: Wir freuen uns wieder über zahlreiche Gäste, die alle zum Gelingen des Abends beitragen. So werden in diesem Jahr insgesamt über 65 aktive Tänzer im Alter von zehn bis 55 Jahren für jede Menge Abwechslung sorgen. Das Besondere an der SteFaNa ist aber, dass das Publikum zwischen den Darbietungen selbst aktiv werden kann und eingeladen ist, das Tanzbein zu schwingen. Für die richtige Stimmung sorgen in diesem Jahr die Schwanbergstürmer, die sicher richtig einheizen werden. Und wen es nach einem heißen Tanz dürstet, der findet in unserer „VIP-Lounge“ sicherlich das passende Getränk.