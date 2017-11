Es war nicht ganz so stimmungsvoll, wie in den Vorjahren, als die zentrale Gedenkfeier des Landkreises zum Volkstrauertag an der Kreiskriegergedächtnisstätte hoch über Marktbreit in den Abendstunden statt fand. An Würde mangelte es der Veranstaltung am Sonntagmittag dennoch nicht. Der stellvertretende Landrat Paul Streng nutzte das Gedenken für einen flammenden Appell für Europa.

Ein starkes Europa

„Wir alle brauchen ein starkes Europa, ein Europa, das in Frieden lebt, das sich für friedliche Konfliktlösungen in der Welt einsetzt.“ Denn, so Streng, in diesem Jahr ist viel über Europa diskutiert worden, die negativen Seiten zu Tage getreten. Das brachte populistische Parteien dazu, den Eindruck zu vermitteln, die Stunde der Nationalstaaten sei zurück gekehrt, nationale Identität sei vor europäischer Integration gefragt. Der Rückblick nur um 100 Jahre zeigt mit dem Ende einer der blutigsten Schlachten der Menschheitsgeschichte in Verdun im 1. Weltkrieg nicht nur die Grausamkeit des Krieges, sondern auch dessen Sinnlosigkeit. Doch die Kriege gehen weiter, nicht nur die Technik des Tötens hat sich verändert, auch die Herkunft der Opfer. Denn die Zivilbevölkerung ist in den Kriegen der Gegenwart neun Mal mehr betroffen, als die Soldaten.

Flüchtlinge

Und die Kriege rücken näher: Mit den Flüchtlingen kamen Leid und Not, sowie Entwurzelung ganzer Regionen nah an uns heran. „Mit dem Konflikt in der Ukraine ist der Krieg auch wieder nach Europa gekommen“, sagte Streng. Zwar könne am Volkstrauertag die Frage nach den Ursachen der Kriege nicht geklärt werden.

Vertrauen und Zusammenarbeit fehlen

„Eines wissen wir aber ganz sicher: Ein zu viel an Zusammenarbeit, ein großes Maß an Vertrauen und eine spürbare Transparenz waren es nicht“, sagte Streng Der erste Weltkrieg zeigt, dass es die Egoismen der Nationalstaaten waren. Nachdem Streng mit Marktbreits Bürgermeister Erich Hegwein den Kranz niedergelegt hatte, bekräftigte Hegwein, dass unser Leben auch der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern und auf Frieden in dieser Welt gilt. „Dies soll unser Tun und Handeln beeinflussen“, forderte er.