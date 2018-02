Die gute Tat: Spenden für 2800 Euro

(ds) Sparkassen-Gebietsdirektor Heiko Därr und Geschäftsstellenleiter Cornelius Göb übergaben in der Spakasse in Kitzingen symbolische Spendenschecks über insgesamt 2800 Euro für gemeinnützige Projekte im Landkreis. Jeweils eine Spende über 1000 Euro aus dem PS-Zweckertrag erhielten Pfarrer Erich Eyßelein für die Restaurierung der Stadtkirche St. Sixtus in Prichsenstadt sowie Bürgermeister Jürgen Schulz für die Gestaltung von barrierefreien Umkleidekabinen im Schwimmbad Abtswind, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem wird in Abtswind ein Spielgerät angeschafft. Friedrich Herrmann von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Abtswind nahm einen Scheck über 500 Euro für die Restaurierung des Altars der Pfarrkirche entgegen. Die Initiative Abtswinder Schwimmbad, vertreten durch Rudolf Weikert, nutzt die Unterstützung über 300 Euro unter anderem, um schattige Plätze beim Kleinkinderbecken zu schaffen. Im Bild von links: Heiko Därr, Rudolf Weickert, Jürgen Schulz, Friedrich Herrmann, Pfarrer Erich Eyßelein und Cornelius Göb. Foto: Martina Trost/Sparkasse