Die gute Tat: Schutz für Rettungskräfte

(cop) Drei „CO-Warner“ im Wert von 500 Euro spendete die Marktstefter Bäckerei Matthäus kurz vor Weihnachten der BRK-Bereitschaft Kitzingen II. Da das gefährliche Kohlenmonoxid-Gas (CO) farb- und geruchlos ist, sollen die kleinen Messgeräte die Einsatzkräfte künftig bei zu hoher CO-Konzentration warnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Foto zeigt Simon und Melanie Matthäus zusammen mit Tochter Emilia bei der Übergabe von drei CO-Warnern an Bereitschaftsleiter Sven Appold.