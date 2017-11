Die Glücksfängerin

Bücher, die Glück versprechen, gibt es in rauen Mengen. Viele stammen von bekannten Autoren, etwa vom Benediktiner-Pater Anselm Grün oder von Eckart von Hirschhausen. „Aber ich habe kein Werk gefunden, das die Glücksforschung für Laien verständlich erklärt und das zugleich nicht einfach nur ein Denke-positiv-Ratgeber ist“, sagt Janine Möbius aus Sommerhausen. Die 42-Jährige hat deshalb über Jahre hinweg Wissen und Forschungsergebnisse über das Glück gesammelt – und ein eigenes Buch darüber geschrieben. Sie sagt: „Die Glücksforschung hat schon viel herausgefunden, aber die Menschen machen sich das Wissen über Glück oft noch nicht zu eigen.“ Mit ihrem Buch „1+5=Glück“ will sie das ändern.

Viele Leute denken, Glück äußere sich darin, erfolgreich, gesund, wohlhabend und gern auch noch sexy zu sein. Stimmt das?

Janine Möbius: Tatsächlich ist das ein uraltes Programm, das in unserem Inneren abläuft. Trotzdem – oder gerade deshalb – stimmt es heute nicht mehr unbedingt. Zwar haben Studien wie die Tagebuchauswertung von 170 Nonnen gezeigt, dass glückliche Menschen länger leben und auch gesünder sind. Aber grundsätzlich bedeutet Glück für jeden einzelnen Menschen etwas Individuelles. Die Kunst ist, das für sich genau herauszufinden und sein Gehirn entsprechend neu zu programmieren.

Das heißt, jeder kann aktiv etwas für sein Glück tun?

Ja. Fünf von sechs Faktoren, die zum Glück führen, kann man selbst beeinflussen. Und den sechsten, die genetische Veranlagung, kann man zumindest ausgleichen, indem man Glücksmuster kennt und entsprechend handelt.

Trägt Ihr Buch deshalb den seltsamen Titel: „1+5 = Glück“?

Genau. Die Zahl 1 steht für die genetische Veranlagung. Von Zwillingsstudien her weiß man, dass jeder Mensch mit einem eigenen Glückslevel geboren wird. Die Zahl 5 symbolisiert die fünf Faktoren, die man aktiv beeinflussen kann. Dazu zählen unsere sozialen Kontakte: Jemand, der gerade keine Partnerschaft hat, sollte zumindest ein paar gute Freunde haben. Viel Einfluss auf unser Glück haben natürlich auch unser Tun – Hobbys und Beruf – und unsere Art zu denken. Unsere Lebensumstände und Authentizität sind weitere Stellschrauben, an denen man drehen kann, um glücklicher zu werden.

Das klingt sehr theoretisch. Können Sie ein Beispiel nennen?

Nehmen wir den Faktor „Authentizität“. Nur wer das tut, was er wirklich tun möchte, also was seinem Potenzial und seinen Neigungen entspricht, kann Glück empfinden – für einen Menschen, der den falschen Beruf hat, wird das schwierig. Oder nehmen wir den Faktor „Tun“. Ein erfüllender Job oder einfach ein Ehrenamt können uns glücklicher machen.

Ein Ehrenamt?

Ja, es ist wissenschaftlich belegt, dass Helfen glücklich macht.

In Ihrem Buch ist von Glücksräubern die Rede. Was sind das für Gesellen?

Da ist zum Beispiel fehlendes Sonnenlicht: Ohne natürliches Licht kommt die Produktion von Glückshormonen kaum in Gang. Glücksräuber sind auch die immer größer werdende Datenflut oder viel ungezieltes Fernsehen. Das Wohlbefinden sinkt mit der Zahl der Kanäle, das habe ich am eigenen Leib erlebt. Wenn man sich mit tollen Filmmenschen vergleicht, die so gar nicht dem Normalbürger entsprechen, muss einen das ja unglücklich machen.

Sie raten den Menschen, vermehrt auf ihre innere Stimme zu hören. Aber die spricht ja – im Vergleich zu TV-Stars und -Sternchen - oft ziemlich leise...

Oder man will sie einfach nicht hören! Wer hat das nicht schon erlebt: Die innere Stimme sagt schon zu Beginn einer neuen Beziehung oder einer neuen Arbeitsstelle, dass da was nicht passt; aber wir wollen das nicht wahrhaben und probieren es trotzdem aus. Vielleicht sollten wir ab und zu doch einfach auf unser „Bauchgehirn“ hören – das gibt es übrigens wirklich, es ist ein neuronales Netz, ähnlich wie das Gehirn in unserem Kopf.

Aber was ist, wenn die innere Stimme uns täuscht?

Auch unser Gehirn – der kleine Kosmos aus Neuronen, der Botenstoffe und Hormone durch den Körper reisen lässt – kann uns täuschen! Unser Gehirn stellt zum Beispiel die Vergangenheit verzerrt dar. Oft sind wir deshalb der – fehlerhaften – Meinung, früher sei unser Leben besser gewesen, etwa in der letzten Partnerschaft, im letzten Job. Das führt zu Selbstzweifeln. Zudem bewertet unser Gehirn alles, was wir gerade erleben, und verknüpft es mit Bekanntem, um es einzuordnen. Unsere Gefühle entstehen immer aus diesen Verknüpfungen und Bewertungen. Menschen, die Dasselbe erleben, können dazu ganz unterschiedliche Gefühle entwickeln.

Fast jedem von uns haben Kleinigkeiten schon mal einen Tag vermiest - der blöde Autofahrer vor einem, der verschüttete Kaffee...Gibt es in solchen Fällen eine SOS-Formel, mit deren Hilfe das Glück zurückkommt?

Für solche Fälle rate ich, das Ärgern einfach zu verschieben. Beispiel: Sie stehen an der Kasse im Supermarkt und wieder einmal geht es an ihrer Schlange am langsamsten voran. Ich mache in solchen Momenten mit mir selbst aus, den „Ärgertermin“ zum Beispiel auf übermorgen Abend zu verlegen. Probieren Sie es aus: Es funktioniert! Der Frust verschwindet– und kommt übermorgen Abend nicht wieder.

Apropos Frust: Ihr Lektor hat im Buch einige Tippfehler übersehen. Warum haben Sie sich für den „tredition“-Verlag entschieden, einen Self-Publishing-Verlag?

Ich hatte das Manuskript großen Verlagen angeboten, aber die haben abgelehnt – meist, weil sie die Hintergrundgeschichte, die ich zur Veranschaulichung erzähle, nicht haben wollten. Aus finanziellen Erwägungen heraus habe ich deshalb nach einem Verlag gesucht, der das Buch dann druckt, wenn es nachgefragt wird – und nicht auf Vorrat. Leider bekommt man keinen professionellen Lektor und bei der Vermarktung auch wenig Hilfe.

Wann sind Sie, ganz persönlich, so richtig glücklich?

Meine genetische Veranlagung ist eher miesepetrig, aber ich habe gelernt, wie man sich trotzdem von Herzen freuen kann. Das ist bei mir der Fall, wenn ich mit meiner Tochter spiele und lache, wenn ich in den Weinbergen walken gehen kann, wenn ich einen Glückskurs gebe und viel Feedback bekomme oder wenn ich Speedminton spiele, eine Form von Badminton.

Sind Sie dann für längere Zeit glücklich oder nur für den Moment?

Das Glück ist nie für längere Zeiten angelegt. Es ist flüchtig, man muss immer wieder dafür arbeiten. Dafür gibt es Glückstechniken, die jeder lernen kann.

Zum Beispiel?

Ein persönliches Glücksarmband tragen, das einen an etwas Tolles denken lässt. Oder vor dem inneren Auge einen selbst gedrehten Glücksfilm ablaufen lassen. Oder Glücksanker setzen, das heißt, ein erlebtes Glücksgefühl mit einer bestimmten Körperbewegung verbinden. Mich zum Bespiel hat vor Jahren ein Fallschirmsprung so richtig glücklich gemacht. Seitdem verbinde ich dieses Gefühl damit, dass ich die Zehen bewege. Während ich das tue, muss ich lächeln – und werde ein Stück glücklicher.