Die Fleißigen im Hintergrund geehrt

Mit einem Festkommers feierte der SC Brünnau offiziell seinen 50. Geburtstag und ehrte dabei verdiente Mitglieder, die sich durch langjährige, ehrenamtliche Arbeit verdient gemacht haben. Viele befreundete Vereine und Ehrengäste standen Pate.

Schirmherr des Jubiläums war mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister Michael Glos ein gebürtiger Brünnauer. Den Landkreis vertrat stellvertretender Landrat Robert Finster, die Stadt Prichsenstadt Bürgermeister René Schlehr mit seinen Stellvertretern Alfons Saugel und Martin Ebert, dazu mehrere Stadträte. Für die Kirchengemeinde sprach Pfarrer Jörg Zehelein, der hin und wieder selbst Fußball beim SC Brünnau spielt. Vertreter für den BLSV war Christian Ziermann und vom Bayerischen Fußballverband war Kreisspielleiter Gottfried Bindrim gekommen.

Von Gemeinschaft, Zusammenhalt und eine Lanze brechen für die Ehrenamtlichen war die Rede. Verwunderung sah man in vielen Gesichtern, als SC-Vorsitzender Fred Seßler die Zahl der Mitglieder auf 240 bezifferte, wo der Ort keine 200 Einwohner hat. Der Grund hierfür sei, dass eben diese schon angesprochenen Attribute genau auf diesen Verein treffen. Gerade mal drei Vorsitzende gibt es bis heute im Verein. Gründungsvorsitzender war Hermann Pachtner. Nach zwei Jahren trat Reinhold Motz in seine Fußstapfen und leitete den Verein 31 Jahre lang. Fred Seßler sitzt seit 1999 im Sattel des Sportvereins.

Die sportlichen Erfolge können sich sehen lassen. Brünnau spielt in der nächsten Saison zum dritten Mal in der Kreisklasse (früher B-Klasse). Zweimal wurde eine Meisterschaft errungen, einmal gelang der Aufstieg durch die Relegation. In den Jahren 2005 bis 2007 gewannen die Brünnauer dreimal hintereinander den Pokal der Stadt Prichsenstadt.

Stolz sind die Mitglieder, dass bis zum heutigen Tag zwei Mannschaften gestellt werden können. Dazu gibt es eine Hobbymannschaft, die Volleyball spielt. Die Jugendlichen im Ort spielen derzeit in mehreren Spielgemeinschaften oder JFG-Mannschaften. So hoffen die Brünnauer Verantwortlichen, auch in Zukunft zwei Mannschaften stellen zu können.

Die Ehrung der verdienten Mitglieder, die oftmals über Jahrzehnte ihren Dienst taten, nahmen Vorsitzender Fred Seßler und seine Stellvertreterin Andrea Geisel vor. Trikotwaschen, Abteilungsleiter, Kassier – Arbeiten, die von der Öffentlichkeit oft nicht wahrgenommen wurden, waren das Aufgabengebiet der Geehrten. Ein Ehrungsmarathon schließt sich im Dezember an. Hier werden Personen für ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft geehrt.

Zur Unterhaltung spielte eine Bläsergruppe der Blaskapelle Stadelschwarzach.