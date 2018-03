Die Eintrittskarte ins Leben

„Die Wurzeln der Bildung sind bitter, ihre Früchte aber sind süß.“ Mit dem Zitat von Aristoteles begrüßte Studiendirektor Markus Henneberger die 122 Abiturienten des Steigerwald-Landschulheims in Wiesentheid.

Der Abiturfeier ging am Nachmittag ein ökumenischer Gottesdienst in Gerolzhofen voraus. Henneberger dankte den Mitgestaltern der Messe und freute sich, dass den jungen Menschen an ihrem Festtag der Dankgottesdienst wichtig ist. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Gymnasiums hätten sie die Eintrittskarte für die Universität oder eine sonstige hochqualifizierte Ausbildung, fuhr Markus Henneberger fort. Eine solche Karte in der Hand mache auch die Eltern glücklich, die zum Erfolg mit beigetragen haben. „Es ist Ihr Tag!“ rief er den Absolventen und ihren Eltern zu und wünschte einen schönen, erinnerungswürdigen Abend.

Für das richtige Leben, das jetzt beginne und für das man selbst planen müsse, wünschte Bürgermeister Werner Knaier in seinem Grußwort alles Gute. Zentrales Thema der Abiturrede von Schulleiter Hilmar Kirch war die Kernthese des Humanisten Emanuel Lévinas, die eigentliche Würde erlange das menschliche Ich erst dann, wenn es Verantwortung für den anderen Menschen übernehme. Mit eigenen Worten ergänzte Kirch „wir brauchen die Anderen und deren Leben, … damit unser eigenes nicht planlos und sinnlos ist. Nur im Leben der Anderen können wir Anteil haben, nämlich Sympathie und Empathie.“

Mit großem Applaus wurde Oberstufenkoordinator Franz Huber am Rednerpult empfangen. Zwei Jahre lang hatte er die Schüler betreut und begleitet und gab ihnen persönliche Geleitworte mit auf den Weg. Kollegstufensprecher Moritz Hornung gab einen kurzweiligen Einblick in acht Jahre Gymnasialzeit.

Geehrt wurden für einen Notendurchschnitt von 1,9 Janna Seufert; Astrid Deufel, Philipp Möhringer, Lisa Dümmler, Selina Hammerbacher und Mellissa Klug (alle 1,8), Dominic Angler, Elena Bergmann und Christina Krapf (1,7), Anna Friedmann, Heiko Lackinger, Caroline Müller, Max Passargus, MarcoWeber und Simone Weisenberger (1,6), Antonia Lorey, Jonas Omert und Anna Trost (1,5), Martin Helmer (1,4), Magdalena Roth, Sebastian Schmidt und Philipp Werbinek (1,3) und Nadine Ateah mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Beste Abiturleistung im Fach Deutsch: Magdalena Belz. Sehr gute Leistungen Physik: Anna Friedmann. Sehr gute Leistungen in Mathematik: Philipp Werbinek.

Die Abiturienten 2016 des Steigerwald-Landschulheims Wiesentheid

Veronika Amtmann, Dominic Angler, Christiane Appel, Nadine Ateah, Linda Badewitz, Benedikt Bäuerlein, Nicolas Bari, Julian Bauer, Magdalena Belz, Alina vom Berg, Elena Bergmann, Lea Biberger, Katrin Binder, Maximilian Bradel, Kai Breder, Astrid Deufel, Helena Dietz-Röthlingshöfer, Lisa Dümmler, Luisa Dürr, Jonas Endres, Christian Ettl, Florian Fellner, Daniel Fernes, Carolin Frank, Antonia Freund, Anna Friedmann, Tamara Gebhardt, Kathrin Gerauer, Kilian Geus, Paul Glaser, Lisa Götz, Nicolas Graf, Niklas Gruß, Hannah Guldi, Kerstin Hack, Florian Häberlein, Maximilian Hahn, Selina Hammerbacher, Annika Hartmann, Sebastian Haus, Yannik Helm, Martin Helmer, Kristin Herbig, Lara Herbst, Jasmin Herrmann, German Herzog, Vera Heusinger, Iris Höfer, Tobias Högner, Fabian Höhn, Linus Holzmann, Georg Hoos, Moritz Hornung, Paul Hüttner, Janik Jäger, Verena Janko, Sandra Kaiser, Simona Karputova, Alexander Kaulfuss, Tobias Kleinlein, Melissa Klug, Niklas König, Christina Krapf, Carolin Kunkel, Heiko Lackinger, Marina Leicht, Antonia Lorey, Kristin Maier, Sabine Maul, Svenja Meiners, Roman Metzger, Robin Meyer, Tristan Michaelis, Lukas Möhringer, Philipp Möhringer, Caroline Müller, Nadine Naaß, Maximilian Oestreicher, Jonas Omert, Leopold Ott, Max Passargus, Cigdem Peker, Olivia Pichler, Julius Pinsker, Fiona Rehm, Sofia Richard, Maximilian Riedel, Tabea Römmelt, Magdalena Roth, Leonie Ruppert, Niklas Ruppert, Alexander Schättler, Vanessa Schaffroth, Tamara Schilling, Sebastian Schmidt, Hanna Schmiedel, Hanna Schneider, Marieke Schoon, Bastian Schorr, Laura Schraud, Angelina Schröder, Katharina Schröter, Philipp Schubert, Dorothea Schug, Janna Seufert, Stefan Sperling, Michael Stier, Alina Storath, Klara Theobald, Lea Troglauer, Anna Trost, Philipp Uhl, Stefan Wagner, Marco Weber, Marie-Christin Weber, Katharina Weid, Melissa Weigand, Simone Weisenberger, Julia Wenner, Selina Wenner, Philipp Werbinek, Selina Zapf.