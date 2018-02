Die Bürgerwehr gerät gehörig ins Schwitzen

Vieles war beinahe wie immer am letzten Tag der Kirchweih in Rüdenhausen, als sich die Bürgerwehr kurz nach 12 Uhr am Rathaus zur Ausgabe der Gewehre traf. Die Trommler Thorsten Götzelmann und Michael Müller hatten bereits in der Früh ihre Runde durch den Ort zum Weckruf gedreht, Hauptmann Leo Neubert ließ die diesmal 86 Mann starke Wehr vor dem Rathaus antreten, ehe die Mannaschaft ins Schloss zog.

Im langen schwarzen Frack und mit Zylinder, wie es der Tradition geschuldet ist, sind die Rüdenhäuser am Kirchweihdienstag wieder angetreten – diesmal bei Temperaturen um die 30 Grad. Die Männer gerieten gehörig ins Schwitzen, nahmen es aber mit Humor. Es ist Ende August, das sei man am Rüdenhäuser Feiertag gewohnt und gehöre dazu, wiegelte etwa Manto Graf zu Castell-Rüdenhausen ab. „Besser so, als wenn es regnet“, fand auch Marco Klein, der als Unteroffizier zu den Chargierten, also zu den Amtsträgern, gehört.

Mit 86 Bürgern hatten sich so viele wie selten in den vergangenen Jahren vorher zur Gewehrausgabe im Rathaus eingefunden. Das freute Bürgermeister Gerhard Ackermann, der auch Gäste der Patenkompanie der Bundeswehr Veitshöchheim begrüßte.

Ein Schießwettbewerb mit ungewissem Punktesystem

Dem Antreten folgte der kurze Weg zum Schlosspark, wo das Schießen stattfand. Mit dem fast einhundert Jahre alten Gewehr, Kaliber 8,15 Millimeter, wurde am Schießstand im Park auf die Scheibe geschossen. Das Ganze ist ein reines Glücksschießen. Auf der Scheibe befindet sich ein verdeckt aufgeklebtes Schafkopf-Kartenspiel. Es gewinnt nicht derjenige, welcher der Mitte am nächsten kommt. Es gilt, überhaupt eine der Karten zu erwischen. Treffen mehrere Schützen dieselbe Karte, wird diese geteilt. „Am besten, man versucht, eine der äußeren Karten zu treffen. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man sie alleine hat“, erläuterte Manto Graf zu Castell-Rüdenhausen seine Taktik.

Welche Karte der erste Preis ist, das hat der Fürst zuvor geheim gezogen und in einem Umschlag dem Bürgermeister gegeben. Nach dem Schießen wird der Umschlag geöffnet, die Auswertung erfolgt. Danach ziehen die Männer der Bürgerwehr zurück zum Rathaus, zur Abgabe der Gewehre. Es folgte das gemeinsame Singen des „Feierabend-Lieds“, ehe am Abend der Bürgerball die Kirchweih beendete.

2018 feiert die Bürgerwehr ein Jubiläum

Kommendes Jahr begehen die Rüdenhäuser ein Jubiläum, denn die Geschichte der Bürgerwehr lässt sich dann genau 400 Jahre, bis 1618, zurückverfolgen. Erste Planungen zur Jubiläumsfeier wurden bereits gemacht, sagte Hauptmann Leo Neubert. Gefeiert werde am Kirchweih-Dienstag, wozu die benachbarten Bürgerwehren eingeladen werden. Der exakte Ablauf, so Neubert, werde in den nächsten Monaten festgelegt.