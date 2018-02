Die Bergkirche steht wieder auf festem Grund

Nach rund eineinhalbjähriger Bauzeit wurde die Hohenfelder Bergkirche am Ostermontag in einem Einweihungsgottesdienst mit Regionalbischöfin Gisela Bornowski feierlich wieder ihrer christlichen Bestimmung übergeben.

Es sei nach der Bauzeit der erste Gottesdienst in einer noch nicht ganz fertigen Kirche, die noch etwas vom Charme eine Baustelle ausstrahle, sagte Ortspfarrer Thilo Koch in seiner Begrüßung. Vom ersten Auftauchen tiefer Risse bis zu deren Beseitigung sei es ein langer Weg gewesen. Im Dorf habe man sich zunächst Sorgen um die Zukunft der Bergkirche als dem Wahrzeichen des Ortes gemacht. Sie gehöre zu allen wichtigen Ereignissen von der Taufe über die Hochzeit bis zur Beerdigung.

Kleine Gemeinde - große Spenden

Koch lobte, dass es nur rund 450 Gemeindeglieder schafften, rund 28 000 Euro an Spenden aufzubringen und damit zu unterstreichen, dass die Bergkirche für sie mehr ist, als nur ein Kleinod.

Die Handwerker seien bis zuletzt tätig gewesen, fasste die Bischöfin – begeistert vom Sanierungsergebnis – zusammen, dass das Gotteshaus nun wieder Zeugnis des Lebens inmitten des Friedhofes ablege. In ihrer Predigt merkte sie an, dass die Ostergeschichte nicht berichte, wie Jesus auferstanden sei, aber darüber, wie es die Menschen erfahren haben und es zunächst nicht glauben wollten. Wer gestorben und begraben war, der sei eben tot.

Ein Zeichen der Hoffnung sei auch die Bergkirche, die in neuem Glanz strahle. Viel Zeit, Kraft und Geld sei investiert worden, um Gottes Wort wieder verkünden zu können. Auch dies sei ein Zeichen von Auferstehung. Regionalbischöfin Bornowski überreichte eine von der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern zum 500. Jahrestag der Reformation herausgegebene Luther-Bibel, die sich weitgehend am Originaltext orientiert.

Die Planerin und der Bauüberwacher

In der nicht ganz voll besetzten Kirche dankte Koch allen an der Sanierung beteiligten Firmen. Auch die Orgel war gereinigt worden. Die Bauarbeiten waren von Franziska Röser vom Ingenieurbüro Mittnacht begleitet worden. Sie erhielt wie Mitarbeiter aus Kirchengemeinde, Pfarramt und Dekanat einen Blumenstrauß. Persönlich dankte Koch Karl Köberlein, der die Bauarbeiten überwacht habe. Als Pfarrer müsse man froh sein Mitarbeiter wie Röser und Köberlein zu haben.

Den Tag der Einweihung hatte Dekan Hanspeter Kern lange herbei gesehnt. Nun stehe die Kirche wieder auf festem Grund, die Probleme gehörten der Vergangenheit an. Wegen ihrer Lage sei sie von besonderer Bedeutung: Sie sei weithin sichtbar und beeindrucke durch ihre Schlichtheit. Kern gratulierte der kleinen Kirchengemeinde mit zwei Kirchen. Die Hohenfelder hätten gezeigt, was mit Engagement möglich ist.

Für die Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig-Kitzinger Land stellte Erika Gerspitzer fest, dass die mächtigen Mauern zwar stumm seien, aber viel vom darin gebeteten Glauben sichtbar machten. Sie sprach von einer überaus gelungenen Sanierung.

Ein schwieriger Patient

Einen Tag voll Hoffnung und Zuversicht sah Hiltrud Stocker als Vertreterin der Stadt Kitzingen. Der Kirchenvorstand habe viel Mut bewiesen und die Lebendigkeit der kleinen Kirchengemeinde unter Beweis gestellt. Beeindruckend sei neben den Zuschüssen der private Einsatz.

Architekt Bernd Mittnacht hat die Bergkirche vor zehn Jahren erstmals gesehen und war von Anfang an beeindruckt vom Kleinod auf dem Berge. Er beschrieb sie als ältestes Gotteshaus im Landkreis Kitzingen, das sich seit 1100 Jahren am Standort befinde. Bei der Renovierung habe sie sich mit den vielfältigen Schäden als schwieriger Patient mit Mängeln an allen Bauteilen erwiesen.

Den Festgottesdienst gestaltete der Posaunenchor der Friedenskirche mit. An der Orgel saß Florian Metzger.