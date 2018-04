Die Ästhetik des Verfalls

Er hat ein ungewöhnliches Hobby. Passion ist das bessere Wort. Christian Schmöger macht Bilder von verlassenen Orten. Ein paar hunderttausend Aufnahmen hat er schon. Die schönsten stellt er ab dem heutigen Dienstag im Bürgercafé in der Kitzinger Siedlung aus.

Eine ehemalige Nervenheilanstalt in Italien. Früh am Morgen verschafft sich Christian Schmöger mit zwei Freunden Zutritt. Auf dem Gelände weiden ein paar tausend Schafe, die aufgeschreckt werden. In wilder Flucht rennen sie davon. Dann wird es ruhig. Und Christian Schmöger macht Bilder von einem magischen Ort.

Mit zwölf Jahren hatte die außergewöhnliche Leidenschaft begonnen. Mit Freunden entdeckte er den Lagerhof einer alten, verlassenen Firma. Die Jungs machten spannende Entdeckungen. Zum einen wurde ein Raum ganz offensichtlich von US-Soldaten als Liebesnest genutzt, zum anderen fanden sie in einer Kiste Unterlagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Seither ist Christian Schmöger dem Charme des Morbiden verfallen, der Ästhetik des Verfalls. In München ist er geboren worden, in Dresden hat er sein Architekturstudium aufgenommen und beendet. Fotoexkursionen haben ihn ins Baltikum, nach Polen, Russland und Rumänien verschlagen. Die schönsten verlassenen Gebäude findet er allerdings in Italien. Ehemalige Nervenheilanstalten, verfallene Schlösser, deren Türen offen stehen, Herrenhäuser mit herrschaftlichen Wappen und morschen Balken. „Italien hat einen anderen Umgang mit alten Gebäuden“, sagt er. Das Klima tut sein Übriges, dass Gebäude nicht schnell zerfallen, sondern beinahe würdevoll verfallen. „In Italien altern die Gebäude richtig schön“, sagt er.

Die Tipps für all die außergewöhnlichen Orte erhält er von Gleichgesinnten. „Es gibt tatsächlich eine Art Community“, sagt er auf Nachfrage. Menschen wie ihn, die sich in ihrer Freizeit weniger für die neuesten Stadtviertel interessieren, als viel mehr für halb verfallenen Hotels und Schlossanlagen. Ein- bis dreimal pro Jahr ist Christian Schmöger für ein langes Wochenende im Auftrag des ästhetischen Verfalls unterwegs. Dann packt er seine Kamera ein, dann ist er ganz gespannt auf Entdeckungen. Und die macht er immer wieder aufs oh,Neue.

Termin: Die Ausstellung ist vom 3. April bis 30. Juni im Bürgercafé im Stadtteilzentrum, in der Kitzinger Siedlung zu sehen. Und zwar während der normalen Büro-Öffnungszeiten des Quartiersmanagers: Dienstag und Freitag, 10 bis 12 Uhr oder nach Absprache.

Weitere Bilder von Christian Schmöger sind auf der Homepage www.architekturderabwesenheit.com zu sehen.