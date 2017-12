Er ist 40 Jahre jung, Facharzt für Transfusionsmedizin an der Uniklinik in Würzburg. Dr. Jürgen Kößler möchte der SPD im Landkreis Kitzingen zu einer „Blutauffrischung“ verhelfen. Der Iphöfer ist der SPD-Kandidat für die Landtagswahl 2018.

Kößler: Die Chancen hängen von den Rahmenbedingungen ab. Die CSU hat bei den letzten Bundestagswahlen ja auch nicht gerade gut abgeschnitten. In Baden-Württemberg hätte man vor 20 Jahren auch nie gedacht, dass es mal einen grünen Ministerpräsidenten geben würde. Dinge können sich ändern. Die absolute Mehrheit der CSU wird bröckeln. Davon bin ich überzeugt.

Kößler: Politik funktioniert meines Erachtens nur über Themen. Dazu will ich meine Meinung äußern, Schwerpunkte setzen. Ein Problem in der Großen Koalition war ja, dass keiner mehr wusste, von wem welche Entscheidung eigentlich kam. Ich will den Wählern klar und ehrlich vermitteln, was mir wichtig ist.

Kößler: Zum einen sind es die gleichen Themen wie auf bundespolitischer Ebene. Zum anderen gibt es spezielle lokale Themen. Die Konversionsaufgabe ist beispielsweise immer noch da.

Kößler: Schon, aber die Frage stellt sich trotzdem, was der Freistaat Bayern noch leisten kann.

Kößler: Er könnte Flächen entwickeln, um Wohnraum zu schaffen. Würzburg ist ganz in der Nähe. Kitzingen könnte ein Standort von Uni oder Fachhochschule werden. Warum nicht einen bestimmten Lehrstuhl hier ansiedeln – zusammen mit Wohnraum für Studenten? Dafür wäre allerdings ein Masterplan vonnöten.

Kößler: Ja.

Kößler: Zum einen die Rente. Da sehe ich Handlungsbedarf. Die Menschen wollen auch in vielen Jahren noch von ihrer Rente leben können. Und sie brauchen natürlich einen bezahlbaren Wohnraum. Ein anderer wichtiger Bereich ist die Wirtschaft. Im Moment schaut vieles gut aus. Aber es wird eine andere Entwicklung kommen. Manche Industriezweige werden es schwer haben, denken wir nur an die Autoindustrie. Der dritte wichtige Punkt umfasst die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Frauen sollten nach einer Geburt möglichst bald wieder in den Beruf einsteigen können – wenn sie das denn wollen.

Kößler: Weil meines Erachtens nach zu wenig Reibung in einer Großen Koalition herrscht.

Kößler: Absolut. Das war ja auch ein Ansporn für mich, in die Politik zu gehen. Wir haben in Bayern mit der CSU eine übermächtige Partei. Eine Kontrolle in den Ministerien gibt es nicht wirklich.

Kößler: Davon bin ich überzeugt. Lange Zeiten mit absoluten Mehrheiten sind immer schwierig. Die Politik lebt von Wechseln. Nur so kommen andere Themen und Forderungen auf den Tisch.

Kößler: Gespräche muss man auf jeden Fall führen. In der Politik will man immer an der Macht sein, schon alleine, um seine Vorstellungen durchsetzen zu können. Das war in den letzten vier Jahren allerdings sehr schwer mit der CDU und CSU.

Kößler: Mir hat das Fach Geschichte immer gut gefallen. Mir ist da die Bedeutung der Demokratie bewusst geworden. Ich wollte nicht passiv bleiben, sondern mich mit der Politik beschäftigen.

Kößler: An der beeindruckt mich vor allem die lange Geschichte und ihr immenser Einfluss auf die deutsche Gesellschaft. Denken Sie nur an die Forderung nach dem Frauenwahlrecht, lange bevor konservative Politiker an so etwas dachten.

Kößler: Aber sicher. Beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind wir Vorreiter. Der Ausbau der Kindertagesstätten war ein klassisches Thema der SPD. CDU und CSU ziehen jetzt nach.

Kößler: Das ist halt so. Die CSU besetzt in Bayern die Machtpositionen, die Ministerien. Ich sehe das eher sportlich, als Anreiz, einen guten Gegenentwurf zu machen. Die Gefahr der Regierenden liegt ja immer darin, Fehler zu machen.

Kößler: In erster Linie habe ich mich gefreut. Das ist natürlich eine gute Ausgangslage für den kommenden Wahlkampf.

Kößler: Sicher. Die Ortsvereine funktionieren gut, wir hatten eine Eintrittswelle Anfang des Jahres. Aber natürlich müssen sich alle Parteien Gedanken machen, wie sie die neuen Mitglieder begeistern und mitnehmen können. Das ist nicht mehr so wie vor 50 Jahren.

Kößler: Das wäre schon denkbar.

Kößler: Friedrich Ebert, der für mich ein Bollwerk der Demokratie war. Er hat dafür gesorgt, dass wir den Parlamentarismus bekommen haben. Später in der Geschichte hat mich natürlich Willy Brandt begeistert, aber auch Egon Bahr. Der hatte ein gutes Gefühl, wie man mit der Teilung Europas umgehen könnte. Seine Schrift „Wandel durch Annäherung“ läutete einen kompletten Stilwechsel ein, der Deutschland in eine verantwortungsvolle Rolle gebracht hat. Diesen Versöhnungsgedanken halte ich auch heute wieder für absolut notwendig.

Zur Person: Dr. Jürgen Kößler ist in Scheinfeld aufgewachsen, hat Humanmedizin in Erlangen-Nürnberg studiert und ist seit 2014 Facharzt für Transfusionsmedizin an der Uniklinik in Würzburg. Kößler ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Iphofen.