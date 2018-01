Dettelbacher Kinder mit dem Ferienpass beim Club-Heimspiel

Der 1. FCN Fanclub Weinfranken Dettelbach hatte die Dettelbacher Ferienpasskinder zum Spiel des 1. FC Nürnberg gegen Union Berlin eingeladen. Nachdem die Kinder und Jugendlichen bereits auf der Hinfahrt mit Schals und Mützen ausgerüstet wurden, herrschte schon vor der Begegnung in Nürnberg eine Superstimmung, so sie Mitteilung an die Presse. Auch über eine Brotzeit konnten sich die jungen Clubfans freuen. Zu sehen bekamen sie dann ein Spitzenspiel der 2. Liga, welches mit einem 2:2-Unentschieden endete. So seien alle Beteiligten bester Laune wieder nach Dettelbach zurückgefahren, lässt der Fanclub wissen. Foto: ROBERT DEGEN