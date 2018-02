Derzeit keine Schulkindbetreuung möglich

Aktuelles aus dem Kindergarten Nordheim erfuhren die Mitglieder des Gemeinderates Nordheim in der Sitzung am Montagabend. Wie Kindergartenleiterin Barbara Niedermeier informierte, besuchen 35 Kindergarten- und 14 Krippenkinder die Kinderbetreuungsstätte. Diese Zahl wird sich Niedermeier zufolge bis August erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt rechnet sie mit einer Belegzahl von 54 Kindern. Damit sei die vorhandene Kapazität bis einschließlich 2018 ausgeschöpft, teilte die Leiterin mit.

Räume fehlen

Nicht möglich ist derzeit im Nordheimer Kindergarten eine Schulkindbetreuung. Hierzu fehlen entsprechende Räume. Da sich der Bedarf an der Schulkindbetreuung in den nächsten Jahren weiter erhöhen wird und aktuell fünf Anfragen der Kindergartenleitung auf Schulkindbetreuung ab September 2017 vorliegen, besteht hinsichtlich einer Erweiterung des Kindergartens oder anderer Nutzungsmöglichkeiten Handlungsbedarf.

Markus Schneider sah zunächst einmal die Kirche als Träger des Kindergartens in der Pflicht. Ratskollege Ralf Bäuerlein brachte als mögliche Nutzungs-Räumlichkeiten das Rat- und Pfarrhaus ins Gespräch. Auf alle Fälle, so Bäuerlein, müsse es das Bestreben der Gemeinde sein, den Kindergarten so gut wie möglich zu unterstützen. Bürgermeister Guido Braun wurde schließlich beauftragt, umgehend Kontakt zum Ortsgeistlichen Pater Philippus aufzunehmen.

Weitere Punkte aus dem Nordheimer Gemeinderat:

• Positiv standen die Räte dem Antrag des Vereins Skate-n-Rock auf Zuschuss zur Sanierung der Oberflächen auf den Skateanlagen gegenüber. Laut Mitteilung benötigt der Verein eine witterungsbedingte Spezialplatte mit einem Preis von 4022 Euro. Dieser Betrag wird, ebenso wie die noch nicht feststehenden Transportkosten von der Gemeinde mit zehn Prozent bezuschusst. Nicht anfreunden konnten sich die Gemeindevertreter mit einem weiteren Antrag des Vereins Skate-n-Rock, der die Mini-Skateanlage auf der Wiese am Beachvolleyballfeld aufstellen möchte. Da der neue Standort sehr nahe an der Wohnbebauung steht, sprachen sich die Räte dagegen aus. Als Ersatzplatz für das Aufstellen der Minirampe wurde den Vereinsverantwortlichen der Platz hinter der Dreschhalle angeboten.

• Keine Einwände gab es beim Antrag des gemischten Chores Cäcilia auf Förderung der Übungsleiterstunden durch Chorleiter Oswald Burkard. Mit dem Zuschuss, so der Antragsteller, soll auch das Notenblatt erweitert werden. Einstimmig sprachen sich die Räte für einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 200 Euro aus.

• Bei der Feststellung der Jahresrechnung 2016 informierte Bürgermeister Braun über den Anstieg bei den Rücklagen von 560 790 auf 696 090 Euro (31.12. 2016) sowie einen Rückgang bei den Schulden von 230 330 auf 205 270 Euro zum Jahresende 2016. Bei der Entlastung der Jahresrechnung 2016 dankte der Bürgermeister den Prüfern Norbert Glaser, Sibylle Säger und Simon Trost.