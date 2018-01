1 / 2

Foto: Foto: Ralf Dieter

Pater Jesaja steht an der Krippe in der Abteikirche Münsterschwarzach. Am 22. Dezember mussten acht Jugendliche ärztlich behandelt werden, weil sie den Weihrauch im Abschlussgottesdienst des Egbert-Gymnasiums nicht vertrugen. Die Patres wollen auch weiterhin Weihrauch in ihren Gottesdiensten verwenden. Allerdings nicht mehr in den gleichen Mengen.