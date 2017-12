Der Trend geht zum Verbrennen

In den 1980er-Jahren dachte man noch, der Platz würde nicht reichen für all die Toten. Die Überbevölkerung des Planeten machte sich auch auf den Friedhöfen bemerkbar. Und das nicht nur in Ballungszentren, auch die Dorffriedhöfe hatten ihre Probleme. Die Böden oft ungeeignet, Körper konnten sich nicht rasch genug zersetzen oder bedrohten das Grundwasser. Die Folge: kostenintensive Maßnahmen und die Suche nach neuem Grund. Jetzt stellt sich heraus: Alles ist ganz anders gekommen.

Die Bestattungskultur hat sich verändert. Seit den späten 90er Jahren ist die Zahl der Verbrennungen rasant gestiegen. Einhellig bestätigen die Gemeinden diesen Trend. Die Stadt Kitzingen vermerkte dieses Jahr, dass 70 Prozent der Bestattungen Urnenbestattungen waren. Die Verwaltungsgemeinschaft, ländlicher geprägt, liegt mit 63 Prozent nur wenig dahinter zurück. Volkach schließt sich dem Trend an mit 50 Urnen bei 71 Beerdigungen. Auch in Prichsenstadt sieht es ähnlich aus, die Zahl der Urnen überwiegt bei weitem die Zahl der Körperbestattungen.

Über die Gründe sind sich die Amtsvertreter ebenfalls einig: Die Grabpflege hat sich zu einem Problem für viele Menschen entwickelt. Sehr oft ist einfach niemand mehr da, der sich des Grabes annehmen könnte. Die Kinder leben weit entfernt. Eine Generation folgt längst nicht mehr der anderen am gleichen Ort nach. Wenn alle dann fortgezogen oder weggestorben sind, wenn die letzten Verwandten ihrerseits zu betagt sind, um noch Gärtnerarbeit zu leisten – wer soll dann die Grabstelle erhalten? Sicher, man kann eine Firma damit beauftragen, doch das kostet Geld.

Selbst dort, wo sich noch Grabgärtner finden, hat sich etwas geändert. „Vielen ist ein Körpergrab zu groß. Sie wollen ein kleines Urnengrab, weil da nicht so viel getan werden muss. Paar Blumen drauf und fertig“, fasst Margit Krämer aus dem Volkacher Standesamt ihren Eindruck aus den Gesprächen mit Hinterbliebenen zusammen. Offenbar gibt es sie nicht mehr so oft, die im Volksmund gern „Friedhofsamseln“ genannten, meist weiblichen Menschen, die im Pflegen und Erhalten eines ansehnlichen Grab-Gärtleins ihre Würde und auch ihre Erfüllung finden. Die Zeiten scheinen vorbei.

Einerseits ist das schade: Für manche bedeutete die Arbeit am Grab, einen sozialen Mittelpunkt zu haben, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen konnte. Und es war eine Form der aktiven, zugewandten Trauer. So etwas kann wichtig sein, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, in der das offizielle Trauern auf die drei Tage beschränkt wird, die man dafür Urlaub vom Arbeitgeber erhält. Vorbei ist die Zeit, da man ein Jahr Schwarz trug. Ob das ein Fortschritt ist?

Ein weiterer Grund für die Zunahme der Feuerbestattungen ist das liebe Geld. Eine Urne ist günstiger als ein Sarg, ein Urnengrab kostet weniger als ein Körpergrab. Und die Urnenbestattung ermöglicht es außerdem, sich auf einer der vielen neu geschaffenen Friedwiesen beisetzen zu lassen, wo die Asche anonym verstreut werden kann. Nur auf Wunsch verweist ein dezentes Schild am Rand der Wiese, etwa auf einem Sammel-Gedenkstein, auf den dort ruhenden Toten.

Eine derartige Beerdigung kostet in Kitzingen um die 200 Euro, das ist ein Bruchteil dessen, was man für ein klassisches Leichenbegängnis bezahlt. Für immer mehr Menschen wird dies zu einer Notwendigkeit. Für immer mehr auch zu einer Methode, ihre Angehörigen zu entlasten. Und für manche ist es eine logische Lösung nach dem Motto: Sterben müssen ist schon Strafe genug, warum auch noch viel Geld dafür ausgeben? Im Durchschnitt werden etwa die Hälfte der verbrannten Verstorbenen auf einer Friedwiese beigesetzt.

Zu guter Letzt, darauf weist Bestattermeister Tobias Volk hin, stellt das Verbrennen die Grundlage für jede Form der alternativen Bestattung dar. Das gilt für traditionelle Verfahren wie die Seebestattung, aber auch für den Friedwald, der hier in der Region – mit dem Angebot auf dem Schwanberg – auch immer beliebter wird. Auch, wer es exotisch liebt und sich in den Weltraum schießen lassen, zum Diamanten pressen oder in den Wurzeln eines bestimmten Baumes kompostieren lassen will, muss zuerst durchs Feuer gehen.

Die Anbieter von Urnen haben sich auf den Trend eingestellt. Die Menschen begreifen sich als Individuen. Ihr Leben lang haben sie sich ausgedrückt durch die Mode, die sie trugen, die Möbel, die sie umgaben, die Dinge, die sie kauften. Diese Menschen wollen nicht mehr in Standardmodellen und -maßen zu Grabe getragen werden und wählen auch im Tod individuelle Wege. Motorradfans werden von ihren Kumpels auf den Maschinen ans Grab geleitet. Ihre Asche ruht in der passenden Urne in Form eines Motorrades. Golfer finden Golf-Urnen. Naturfreunde können kompostierbare Modelle wählen, um bis zum Ende biologisch-dynamisch zu agieren. Wer möchte, kann sich sein ganz persönliches Modell gestalten lassen.

So ganz durchgesetzt hat sich der neue Individualismus, der im Internet bestaunt werden kann, allerdings noch nicht. Möglicherweise geht er mit allzu viel Farbigkeit einher. Im Bestattungsunternehmen Volk jedenfalls hat man zwar auch die bunten Urnen im Angebot. Tobias Volk bemerkt aber doch, dass beim Thema Tod die Leute eher konservativ entscheiden und überwiegend zu gedeckten Farben greifen. „Darauf dann klassisch das Kreuz oder die betenden Hände.“ Noch ist der Tod in Kitzingen nicht bunt.