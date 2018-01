Der Treff als Geschenk zu Ostern

Die Handwerker geben sich derzeit in der Egerländer Straße 22 in der Siedlung die Klinke in die Hand. Der Grund: Das ehemalige Café-Stüble wird zu einem neuen Treffpunkt im Notwohngebiet umgebaut. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Anlaufstelle noch vor Ostern öffnen.

Davon ging Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller bei einem Baustellenbesuch am Mittwoch aus. Ödp-Stadträtin Andrea Schmidt, die die zentrale Anlaufstelle auf den Weg gebracht hatte, ergänzte: „Wir stehen in den Startlöchern.“ Wir, das sind neben Schmidt und der Referentin für die Soziale Stadt, Bianca Tröge, rund 20 Ehrenamtliche, die hinter der Begegnungsstätte stehen und sich verstärkt im Notwohngebiet engagieren wollen.

„Da musste nach einem Wasserschaden alles raus.“ Siegfried Müller Oberbürgermeister

Darunter zum Beispiel auch die Siedler-Sonnenblumen, eine Gruppierung, die sich seit zwei Jahren der sozialen Arbeit in der Siedlung verschrieben hat.

Der Treff war in einer Bürgerversammlung angeregt worden. Andrea Schmidt, die frühere Referentin für das Programm Soziale Stadt in Kitzingen, hatte sich Ende 2015 bereit erklärt, die Verantwortung für den Betrieb des Treffpunktes in der Kitzinger Problemzone zu übernehmen.

Danach war auch die Stadt mit im Boot. Wie der OB bei der „Besichtigung des Zwischenstands“ der Arbeiten sagte, werden in den Umbau und die Renovierung des Café-Stübles rund 30 000 Euro investiert. Die groben Vorarbeiten hat der städtische Bauhof übernommen. Und der hatte viel zu tun. „Da musste nach einem Wasserschaden alles raus“, sagte Müller. Inzwischen sehen der große Raum, die Küche, der Vorraum und das kleine Bad schon fast wieder bewohnbar aus.

Die Installationsarbeiten sind fast abgeschlossen. Der Estrich ist verlegt, die Duschwanne installiert. Derzeit ist der Fliesenleger dran. Die Maler kommen noch. Dann wird der Boden verlegt, Gasofen und Waschmaschine werden ebenso montiert wie die Küche.

„Wenn uns kein Handwerker kurzfristig abspringt, klappt das zu Ostern“, sagte Klaus Rützel vom Hochbauamt, der mit Kollegin Dorothea Graber die Baustelle betreut.

Es sieht also alles danach aus, dass noch vor Ostern ein Probelauf für die neue Anlaufstelle starten könnte. Dann wird es nicht nur Kaffee in dem Stüble geben, sondern vor allem auch Angebote für die Besucher des Notwohngebiets und der gesamten Siedlung.

Klar ist, dass im Café-Stüble nicht nur Kaffee getrunken und warm geduscht werden kann. Vom Film- über den Skatabend bis hin zum Kleidermarkt reichen die Nutzungsideen. Gedacht ist laut Schmidt an einen festen Öffnungstag und bei Bedarf weitere Öffnungszeiten am Abend. In jedem Fall soll es ein Ort werden, an dem es einerseits ein ungezwungenes Miteinander gibt, aber auch Anregungen und Hilfe zur Selbsthilfe.