Der Traum von der Reaktivierung lebt

„Wir stehen in Unterfranken ziemlich gut da.“ Tamara Bischof Landrätin

Die verstopfte Bundesstraße 19 und der Greinbergknoten sorgen dafür, dass Pendler von Volkach nach Würzburg in Stoßzeiten schon mal 45 Minuten und mehr unterwegs sind. Mit der durchgehenden Mainschleifenbahn ginge das auf der Schiene in einer halben Stunden.

Der Traum lebt Das sagte Volkachs Bürgermeister Peter Kornell (Freie Wähler) im Umweltausschuss des Kitzinger Kreistags am Mittwoch in Kitzingen. Er machte damit klar: In und um Volkach lebt der Traum von der Reaktivierung der Schienenstrecke zwischen Volkach und Würzburg weiter. Auf der ist (bis zum Bahnhof Seligenstadt) seit 2003 nur noch das unter der Flagge der Betriebsgesellschaft Mainschleifenbahn fahrende „Säuferbähnle“ unterwegs. Keine belegbaren Zahlen

Ob der millionenschwere Wunsch auf die Wiederaufnahme des regelmäßigen Verkehrs jemals Realität wird, ist derzeit allerdings offen. Nicht nur Josef Mend (Freie Wähler) machte im Ausschuss klar: „Es gibt keine belegbaren Zahlen über Kosten und Fahrgastzahlen und damit auch keine Grundlage für eine vernünftige Entscheidung.“

Genau diese Grundlage soll eine Bedarfsprognose bringen, mit der die Bayerische Einsenbahngesellschaft (BEG) das Potenzial der Schienenstrecke Astheim – Seligenstadt – Würzburg ermitteln soll. Die Untersuchung soll zeigen, ob es genügend Fahrgäste gibt, um die Strecke für den Schienenpersonennahverkehr zu reaktivieren.

1000 Nutzer als Voraussetzung

Etwa 1000 Nutzer pro Tag wären wohl die Größe, bei der es Sinn machen würde, sich konkrete Konzepte zur baulichen Veränderung oder Anpassung der Busverkehre zu überlegen. Derzeit gehen die Zahlen meilenweit auseinander. Die BEG geht von rund 400 möglichen Nutzern aus. Ein Gutachten des Verkehrsforschers Konrad Schliephake von der Universität Würzburg nennt allerdings 1400 bis 1600 Fahrgäste.

Klarheit schaffen Klarheit soll die Potenzialanalyse bringen. Die will die BEG allerdings nur machen, wenn die betroffenen Gemeinden und der Landkreis ihr Interesse bekunden.

Der Landkreis hat jetzt mit seiner Zustimmung zum Antrag der Stadt Volkach die geforderte „positive Willenserklärung“ abgegeben und um die Bedarfsermittlung gebeten. Ebenfalls einstimmig folgte der Ausschuss dem vom CSU-Kreisrat Burkhard Klein vorgelegten Antrag, der in die gleiche Richtung geht. Nach dem erklärt der Kreis „sein grundsätzliches Interesse an einer ökonomisch und ökologisch sinnvollen Reaktivierung und Einbindung der Mainschleifenbahn in den ÖPNV.“ Voraussetzungen sind allerdings, erstens: Alle anderen betroffene Landkreise, Kommunen und Gremien fassen entsprechende Beschlüsse. Zweitens: Aus der Absichtserklärung dürfen dem Kreis keine Nachteile rechtlicher oder finanzieller Art entstehen.

Landkreis ist vorne dabei

Offen für die Diskussion zeigt sich Landrätin Bischof. Die in dem CSU-Antrag versteckte Kritik an der bisherigen Kreispolitik in Sachen ÖPNV konterte Bischof mit Daten und Fakten. Gerade in diesem Bereich seien in den vergangenen Jahren maßgebliche Erfolge erzielt worden, sagte die Frau, die inzwischen auf eine 16-jährige Amtszeit zurückblicken kann. Bischof zählte die frühe Einführung des Wabentarifs ebenso dazu, wie die Eintritte in die Verkehrsverbünde Würzburg und Nürnberg: „Wir stehen in Unterfranken ziemlich gut da.“